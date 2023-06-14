超商獨家！哈根達斯雪糕「任選第2件2折」　限時2天搶買

▲7-11哈根達斯雪糕全品項下殺「任選第2件2折」。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

哈根達斯控快看！就有超商推出限時2天「哈根達斯雪糕優惠」，雪糕全品項任你挑，活動期間直接下殺「任選第2件2折」，折扣後每支雪糕只要77元，超級划算；另外還有「2款水果冰磚咖啡」新品優惠，每日限量買2送2。

7-11門市推出「哈根達斯雪糕優惠」，6/17、6/18限定2天，哈根達斯雪糕全品項原價129元／支，活動期間下殺「任選第2件2折」（不加入抽抽樂活動），等於買2支雪糕折扣後約154元，平均單支約77元。

另外，7-11 CITY PRIMA全新水果冰磚咖啡「橙香陽光」、「檸靜時光」今（14）日正式開賣，並在6/20前於OPEN POINT APP行動隨時取推出「每日限量買2送2」；另外，門市也有新品優惠，即日起至6/27止，「橙香陽光」、「檸靜時光」可享嚐鮮價99元。

▲7-11 CITY PRIMA夏季全新小農水果冰磚咖啡「橙香陽光」、「檸靜時光」。（圖／記者周姈姈攝）

萊爾富推出2款珍奶新品，首先是「Hi Café特大杯黑糖珍珠奶茶」，黑糖奶茶濃郁香甜，搭配Q彈有嚼勁的珍珠，甜蜜的滋味，每一口都甜蜜滿足；另一款「Hi Café特大杯鐵觀音珍珠奶茶」，茶香醇厚的鐵觀音奶茶搭配Q彈的珍珠，在炎熱的夏天喝，別有一番清新風味。

▲萊爾富推出2款珍珠奶茶新品。（圖／萊爾富提供）

為慶祝新品上市，萊爾富即日起至6/27止推出優惠，「Hi Café特大杯黑糖珍珠奶茶」與「Hi Café特大杯鐵觀音珍珠奶茶」可享嚐鮮價59元。