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離島「免廢」旅遊！　蘭嶼、綠島即日起開放租借環保杯

▲即日起開放租借蘭嶼、綠島環保杯。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲即日起開放租借蘭嶼、綠島環保杯。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

「蘭嶼、綠島環保杯租賃計畫即日起再次啟動！」台東縣環境保護局表示，為持續推動離島垃圾減量，蘭嶼、綠島環保杯已完成年度消毒及清洗，前往蘭嶼、綠島觀光旅遊的民眾，即日起可至綠島5處、蘭嶼4處免費借用環保杯。

台東縣環境保護局指出，離島環保杯111年共出借使用超過1萬杯次，估算減少蘭嶼、綠島產生飲料杯、杯蓋、吸管及塑膠袋等一次性垃圾超過4萬個，離島環保杯除了讓民眾在旅遊時能方便使用外，也配合推動綠色旅遊，宣導遊客自備個人旅宿用品、環保餐具等環保用品，也希望未來能夠擴大響應，媒合業者使用循環餐具與餐盒，以循環永續代替一次拋棄，讓環保理念能夠延續，凝聚更多向心力，共同邁向低碳旅遊新生活。

環保局進一步說明，今年離島環保杯租借系統更新，透過借杯3步驟，加入「循環系統」LINE官方好友，登入手機號碼，再掃碼租借環保杯上的QR code，即可免費借到蘭嶼、綠島環保杯，目前綠島設置環保杯借還站5處(綠島鄉公所、綠島遊客中心、7-11超商綠島門市、叮哥茶飲-綠島店、免稅商店)，蘭嶼設置有4處(7-11超商東清灣門市、7-11超商蘭嶼門市、叮哥茶飲-蘭嶼店、蘭嶼鄉公所)，除此之外，環保局更結合蘭嶼、綠島旅宿業者，只要到島上的合作店家住宿或用餐，店家也將會提供環保杯讓您使用，一起實踐減廢生活。

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