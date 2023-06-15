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社會 社會焦點 保障人權

淋浴、就寢亂摸少年下體！變態保育員伸狼爪數十次遭判刑8年

▲桃園市曹姓男子愛慕同性但羞於外界異樣眼光，2009年至今年1月間，透過網路挑選喜愛類型未成年少年出遊，再以金錢誘騙發生性行為，檢警查出涉及195罪嫌。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲保育員趁著淋浴抓握少年下體。此為示意圖。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市某兒少庇護機構陳姓保育員，自2019年起就涉嫌對2位庇護少年伸出狼爪，趁著淋浴、就寢的機會，伸手抓、握少年的下體，違反《性騷擾防治法》、或犯下「加重強制猥褻罪」，一審將他重判12年、拘役70日。案經上訴，高等法院二審15日改判有期徒刑8年。可上訴。

判決指出，陳男2017年至2021年12月案發前，擔任桃園市某兒少庇護機構之生活輔導暨保育人員，負責照顧安置在機構內的少年。不過他自2019年9月起，就開始對少年伸出狼爪。當時他對就讀小學六年級的被害人，趁著在房間中坐在身旁的機會，多次隔褲抓握被害人的下體，一年內次數多達10次。而後又趁著在浴室淋浴、寢室就寢的機會，共4次伸出狼爪撫摸被害人的下體、臀部。

此外，他也對著另一名未滿14歲的少年下手，趁著共同淋浴的時候，抓握少年的下體，或是趁著就寢等機會，對少年隔褲撫摸下體。總計他對這名少年也下手10次。少年向家長反應，家長憤而對陳男提告，全案因此爆發。事發後陳男遭解雇，另外檢方也以違反《性騷擾防治法》、「加重強制猥褻罪」等罪名，對陳男提起公訴。

一審法院審理時，陳男對其中一名少年道歉、賠償，雙方達成和解，不過一審法院認為他惡性重大，認定他犯6次「加重強制猥褻罪」，每罪各處有期徒刑3年，合併訂應執行有期徒刑12年；此外，也認定他犯2次成年人對少年性騷擾罪，判拘役70日，得易科罰金。

全案再上訴第二審，高等法院二審審理後，認為陳男態度良好，盡力與被害人達成和解；另外他也表達悔意，高院因此改判他有期徒刑8年，至於拘役的部分則維持70日。全案可再上訴。

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