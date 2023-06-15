▲李秉穎醫師今日在周玉蔻節目中談起近日「性騷擾案」。（圖／截自《新聞放鞭炮》YouTube）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣「#MeToo」事件連環爆！從名嘴朱學恒被國民黨台北市議員鍾沛君指控強吻、新北市議員陳乃瑜控訴C名嘴10多年前對她肢體撫摸碰觸、親吻，差點被性侵，一發不可收拾。台大醫師李秉穎今（15）日上節目被問及怎麼看待性騷擾案件，他認為，喜歡漂亮女生是「是生物學上正常的事」，但不能逾越倫理的界線，點名「1種人」最可惡。

資深媒體人周玉蔻今早在節目《新聞放鞭炮》中談起近期政壇性騷擾案件，更call out台北市議員王世堅前辦公室主任沈志霖，還原陳乃瑜於10年前「差點被性侵」的那一夜發生什麼事，不解求問來賓衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎「台大醫院要不要開性騷擾門診」、「男人為何喜歡性騷擾」等問題。

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李秉穎先是沉默5秒，接著說性騷擾牽涉至少2人，開立門診「要怎麼處理這件事」較超乎醫療範圍，若有需要可至身心科門診求診。他認為，已婚、有小孩的男人喜歡別的漂亮女生「是生物學上正常的事」，但問題在於不能逾越倫理上的界線。他也坦言，「性騷擾」事件蠻模糊，目前沒看到明確、好的定義，網路上甚至流傳「女生如果喜歡你叫追求，女生不喜歡你就變性騷。」

▲李秉穎認為利用「權勢」性騷擾的人最可惡。（圖／翻攝自朱學恒YouTube）

周玉蔻再追問李秉穎如何看「朱學恒強吻鍾沛君」、「傅崐萁對女媒體人摸大腿」一事。他說，利用「權勢」性騷擾是最要不得、也是最可惡的。對於後者，他則認為，傅崐萁受到生物學上原始驅動而產生化學作用，「看到女生（就覺得）阿好喜歡，這是正常的」，不過卻逾越倫理範圍、一夫一妻制的限制，做了不該做的事情。

被周玉蔻問到「怎麼抑制自己不會（性騷擾）？」李秉穎激動直呼自己不敢，坦言看到漂亮女生一定會有原始衝動、很喜歡，但僅止於「看跟她可不可以吃個飯」就結束了。

李秉穎再補充，其他非利用權勢的性騷擾也是不對的，犯在心裡的性騷擾叫做追求或愛慕，「你可以自由在心裡愛慕任何人，但不能有舉動。」