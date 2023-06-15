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朱學恒告發自己「再次凌遲鍾沛君、穩不起訴」　律師：此風不可長

▲▼朱學恒。（圖／翻攝自朱學恒YouTube）

▲朱學恒直播道歉。（圖／翻攝自朱學恒YouTube）

記者崔子柔／綜合報導

名嘴朱學恒被國民黨台北市議員鍾沛君指控強吻性騷擾，他12日主動到台北地檢署告發自己，掀起各界議論。律師林智群認為，朱學恒可以穩拿地檢署不起訴處分，並再次凌遲鍾沛君，「一舉兩得」。

林智群昨（14）日在臉書發文表示，他還是第一次看到有人告發自己，這樣的情況下，除非檢察官認定是強制猥褻罪，「不然性騷擾已經過6個月告訴期間，也是很難證明的犯罪，朱大可以穩拿地檢署不起訴處分，還可以把鍾沛君拉到性騷擾訴訟裡面再凌遲一次，一舉兩得」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲林智群發文。（圖／翻攝自Facebook）

林智群直言，「此風不可長，不然之後一堆人都可以這樣搞」，他舉例，若是自己去提告金城武，說自己和金城武長得不像，法院會駁回，因為民事確認訴訟要有確認利益，跟法律關係無關的「單純事實」不能提確認訴訟，「那我豈不是就拿到法院認證，可以自吹自擂，說法院認定我跟金城武長得很像」。

朱學恒2022年間在餐會上強吻鍾沛君，事後主動告發自己，期盼能平息社會紛爭。但鍾沛君痛批，朱學恒此舉證明毫無悔改之心，是一場浪費資源的司法大戲，並加碼爆料「還有其他受害者，而且情節輕重不一」。

律師陳禾原13日也在臉書發文提到，朱學恒告發自己可能有2種打算，若真的有強吻，恐怕涉及性騷擾防治法趁人不及觸摸罪、刑法強制猥褻罪，只是前者因為6個月告訴權期間問題，檢方只能予以不起訴，後者則要符合法規要件，若是猝不及防的強吻不一定能成立，加上要是沒有監視器畫面佐證，也可能因為罪嫌不足而獲得不起訴，「不論是哪種走向，都是不起訴處分機率高」，朱分明是打著司法大旗為自己辯白、引導輿情，挽救社會性死亡的局面以及網紅事業，「好一個以退為進，確實是高招」。

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