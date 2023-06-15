別再亂傳！氣象局破除謠言「台灣不可能發生規模12地震」原因曝

▲台灣不可能發生規模12地震。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

台灣位處板塊交界處，因此導致地震頻繁，不過中央氣象局表示，地震規模受到斷層面積、滑移量控制，以台灣的地質構造而言，不太可能發生規模8以上的地震，甚至不可能產生規模12的地震，否則200兆公尺的錯移量，已經超越整個地球。

氣象局表示，基本上大部分的地震都是由斷層錯動而產生，從歷史地震會發現，當今天斷層的面積越大、滑移量越多時，對應到的地震規模就會越大。而看似只要有無限長的斷層或是無限多的滑移量，就能有無限大的規模，然而，實際在地球上，斷層面積、能產生的滑移都是有限的。

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氣象局表示，以斷層面積來看，即使有很寬的斷層，往下的深度還是會被地球的物理性質限制；隨著深度越深，溫度也會越高，當岩層變成像是黏土般，外力一推就變形，沒辦法累積能量、產生地震，因此，斷層面積很難無限的向下擴大。

以臺灣本島上最長的車籠埔斷層為例，當時的斷層面積約為 2000 平方公里，根據地震矩規模的定義，如果要產生規模 12 的地震，約要 200 兆公尺的錯移量，已經超過一整個地球了，換言之，台灣不可能發生規模12的地震，也不太可能出現規模8以上地震。