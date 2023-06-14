拋「女性貼心車廂」　許淑華：台灣作為文明國家要有的細膩與體貼

▲民進黨市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市議員許淑華日前在總質詢時提出「女性車廂」議題，引發各界討論。她14日強調，不是刻意劃出男女分界，更不是信任感的撕裂，而是台灣作為文明國家所要宣揚的細膩與體貼，希望市府在提升整體保障機制的同時，更注意相關細節。

許淑華說，女性貼心車廂相關政策她早在2015年就提出，當時台北捷運平均每年都有至少50起以上的性騷擾通報案件，而去2022年至今，縱然因為疫情搭乘人數下降，依然有55件通報案件，且數字背後，因為恐懼與忍耐所隱藏的黑數，必定更多。

許淑華說，就像最近頻傳的性平事件，每一個數字，背後都是一位或數位委屈的受害者，不能簡單的以「數字」待之。能否透過制度與行動讓這些委屈減少？是她提出這政策的初衷。更別說，台灣作為先進國家，台北作為台灣的指標都市，在性別平權議題上，沒有任何逃避的理由。

至於推動過程中遭遇了哪些困難？許淑華表示，這8年來，有部分的反對意見，如「對比北捷的運量，這人數相對少，設置沒有意義」或是「實務上困難」等。關於數量問題，數字雖然是其中一個參考指標，但在涉及國民身體主權的議題上，並不適合單純以量化分析來判斷，畢竟對比大眾運輸龐大的運量，受害者永遠是少數。

許淑華說，縱然用國內外的統計平均來比較，依然會陷入邏輯困境，「難道保障權益這回事，受害者比國外多就該做，比國外少就不該做嗎？」，對於人身體權益的保障這件事，更重要的是其價值能持續被捍衛。

至於實務問題，許淑華也理解，現實上，無論是尖峰離峰時段的落差、站務人員的配置、民眾是否願意依循等，都會是待解決的問題。但從政這麼多年，深深知道「困難」絕對不能做為「不做」的理由，正因為這事情有價值且困難，才需要推著相對保守的公務體系持續前進。

許淑華認為，是否能透過數據分析，來更合理的規劃貼心車箱的執行時段與人員配置呢？是否能夠在貼心車箱內設置更多體貼女性的設施或服務呢？是否能透過更細膩與多元的宣傳方式，讓乘客更加願意使用貼心車廂，並更了解平權的意義呢？相信這些事情，市府的同仁有試圖嘗試，但我認為應該能做得更好。

許淑華說，總值質詢要表達的是，從這議題討論、實踐至今近10年，在實踐與推廣上依然緩慢，而性騷擾事件卻未顯著下降，甚至部分年度還持續攀升。面對民意代表質詢「事情做得不夠好」，市府的官員竟然用早已被證實是錯誤的數據來打迷糊仗，什麼叫「平均一年只有23件」？早在8年前我就已經打臉這數據，且提出真實數據要求市府改善！然而這8年彷彿是執政空窗期，如今新任市長上任，底下官員依然是如此官僚心態，所以我才無比憤怒！希望上任至今半年的蔣市長，務必努力改善前市府的缺失，才不會辜負選民授予的權力。

而外界質疑女性貼心車廂，反而使男女不平等？許淑華認為，設置「貼心車廂」而非「專用車廂」的意義，就是因為理解如今平權觀念的進步，也同時理解當今社會，無論男女都會面對性騷擾、性暴力等問題，而女性因為在體格、力量上，平均而言不若男性高壯，在外援不足的情況下，更難以抵擋騷擾與暴力。

許淑華說，所以希望捷運公司能更加貼心的考量到這樣的差異，進而增加宣導與措施，比如說強化在部分時段，如深夜的協助與關懷機制，這並不意味著不重視男性，而是要市府在提升整體保障機制的同時，更注意相關細節。

許淑華強調，女性貼心車廂，不是刻意劃出男女分界，更不是信任感的撕裂，而是台灣作為文明國家，所要宣揚的細膩與體貼。

許淑華強調，「困難」絕對不能做為「不做」的理由。更多的討論才能使政策更加完善，若總是用「無法做到」及「受害人數不多」當作理由來逃避政策討論，是無法讓人接受的。