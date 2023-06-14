　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拋「女性貼心車廂」　許淑華：台灣作為文明國家要有的細膩與體貼

▲民進黨市議員許淑華受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市議員許淑華日前在總質詢時提出「女性車廂」議題，引發各界討論。她14日強調，不是刻意劃出男女分界，更不是信任感的撕裂，而是台灣作為文明國家所要宣揚的細膩與體貼，希望市府在提升整體保障機制的同時，更注意相關細節。

許淑華說，女性貼心車廂相關政策她早在2015年就提出，當時台北捷運平均每年都有至少50起以上的性騷擾通報案件，而去2022年至今，縱然因為疫情搭乘人數下降，依然有55件通報案件，且數字背後，因為恐懼與忍耐所隱藏的黑數，必定更多。

許淑華說，就像最近頻傳的性平事件，每一個數字，背後都是一位或數位委屈的受害者，不能簡單的以「數字」待之。能否透過制度與行動讓這些委屈減少？是她提出這政策的初衷。更別說，台灣作為先進國家，台北作為台灣的指標都市，在性別平權議題上，沒有任何逃避的理由。

至於推動過程中遭遇了哪些困難？許淑華表示，這8年來，有部分的反對意見，如「對比北捷的運量，這人數相對少，設置沒有意義」或是「實務上困難」等。關於數量問題，數字雖然是其中一個參考指標，但在涉及國民身體主權的議題上，並不適合單純以量化分析來判斷，畢竟對比大眾運輸龐大的運量，受害者永遠是少數。

許淑華說，縱然用國內外的統計平均來比較，依然會陷入邏輯困境，「難道保障權益這回事，受害者比國外多就該做，比國外少就不該做嗎？」，對於人身體權益的保障這件事，更重要的是其價值能持續被捍衛。

至於實務問題，許淑華也理解，現實上，無論是尖峰離峰時段的落差、站務人員的配置、民眾是否願意依循等，都會是待解決的問題。但從政這麼多年，深深知道「困難」絕對不能做為「不做」的理由，正因為這事情有價值且困難，才需要推著相對保守的公務體系持續前進。

許淑華認為，是否能透過數據分析，來更合理的規劃貼心車箱的執行時段與人員配置呢？是否能夠在貼心車箱內設置更多體貼女性的設施或服務呢？是否能透過更細膩與多元的宣傳方式，讓乘客更加願意使用貼心車廂，並更了解平權的意義呢？相信這些事情，市府的同仁有試圖嘗試，但我認為應該能做得更好。

許淑華說，總值質詢要表達的是，從這議題討論、實踐至今近10年，在實踐與推廣上依然緩慢，而性騷擾事件卻未顯著下降，甚至部分年度還持續攀升。面對民意代表質詢「事情做得不夠好」，市府的官員竟然用早已被證實是錯誤的數據來打迷糊仗，什麼叫「平均一年只有23件」？早在8年前我就已經打臉這數據，且提出真實數據要求市府改善！然而這8年彷彿是執政空窗期，如今新任市長上任，底下官員依然是如此官僚心態，所以我才無比憤怒！希望上任至今半年的蔣市長，務必努力改善前市府的缺失，才不會辜負選民授予的權力。

而外界質疑女性貼心車廂，反而使男女不平等？許淑華認為，設置「貼心車廂」而非「專用車廂」的意義，就是因為理解如今平權觀念的進步，也同時理解當今社會，無論男女都會面對性騷擾、性暴力等問題，而女性因為在體格、力量上，平均而言不若男性高壯，在外援不足的情況下，更難以抵擋騷擾與暴力。

許淑華說，所以希望捷運公司能更加貼心的考量到這樣的差異，進而增加宣導與措施，比如說強化在部分時段，如深夜的協助與關懷機制，這並不意味著不重視男性，而是要市府在提升整體保障機制的同時，更注意相關細節。

許淑華強調，女性貼心車廂，不是刻意劃出男女分界，更不是信任感的撕裂，而是台灣作為文明國家，所要宣揚的細膩與體貼。

許淑華強調，「困難」絕對不能做為「不做」的理由。更多的討論才能使政策更加完善，若總是用「無法做到」及「受害人數不多」當作理由來逃避政策討論，是無法讓人接受的。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
北台灣最好玩水樂園要開了　「2地區居民」門票199元
許傑輝遭女星爆要求「乳溝夾巧克力」！　目擊者小嫻心疼發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

老公幫賄選「每票500元」　嘉義鄉代被判當選無效！

傅崐萁駁餐會性騷！作家還原細節：看到女記者推他喊「你在幹嘛」

拋「女性貼心車廂」　許淑華：台灣作為文明國家要有的細膩與體貼

民進黨性平部邀多元團體　擴大「性騷擾零容忍」面向

海巡副所長放任陸客偷渡澎湖　管碧玲譴責「害群之馬」

青年前進中國還有機會？　學者喊「審慎」：先認識中國政經現況

悠遊卡前董座千字解釋興櫃考量　詹為元提8疑問：到底在急什麼？

「臉皮像犀牛皮一樣厚」　羅文嘉嗆王鴻薇：只有她這種人才想得到

民進黨心疼林飛帆退選？　周玉蔻批「刻意放話」：自怨自艾格局小

要綠拿私幼餵藥案4月通報證據　國民黨批「造謠」犧牲孩子權益

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

機台上「喬治猴」太可愛？　高雄嬤直接拿走給愛孫

Lisa演唱會「玩粉絲的Switch！」　忙破關忘了唱…全程被錄下萌翻

報考航空公司地勤必看！　平均月薪落在4萬～4萬3

老公幫賄選「每票500元」　嘉義鄉代被判當選無效！

傅崐萁駁餐會性騷！作家還原細節：看到女記者推他喊「你在幹嘛」

拋「女性貼心車廂」　許淑華：台灣作為文明國家要有的細膩與體貼

民進黨性平部邀多元團體　擴大「性騷擾零容忍」面向

海巡副所長放任陸客偷渡澎湖　管碧玲譴責「害群之馬」

青年前進中國還有機會？　學者喊「審慎」：先認識中國政經現況

悠遊卡前董座千字解釋興櫃考量　詹為元提8疑問：到底在急什麼？

「臉皮像犀牛皮一樣厚」　羅文嘉嗆王鴻薇：只有她這種人才想得到

民進黨心疼林飛帆退選？　周玉蔻批「刻意放話」：自怨自艾格局小

要綠拿私幼餵藥案4月通報證據　國民黨批「造謠」犧牲孩子權益

老公幫賄選「每票500元」　嘉義鄉代被判當選無效！

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

政治熱門新聞

遭爆掏生殖器示意口交　鄭宏輝斥抹黑：願主動接受全面調查

又有助理跳出來爆料！陳其邁這次尷尬了

強吻、掏性器官示意口交！　游淑慧爆政院顧問鄭宏輝性騷

鍾小平自曝民調贏了　確定要被黨紀處分

鄭宏輝遭爆掏生殖器性騷　行政院拔官

快訊／女議員控在車上差點被性侵　朱凱翔親回：根本沒有

賴清德宣布：合作苗博雅、徵召吳音寧

深藍倒戈！劉家昌表態「寧可選賴清德」　他分析：已非傳統藍綠對決

「我只是千萬被害者之一！」　陳乃瑜現身再談性騷：我的手還在發抖

親揭「C名嘴」噁行！陳乃瑜爆「差點被性侵」　她崩潰：我不夠勇敢

即／朱凱翔9字道歉　陳芳盈一封信回應了

最新財產申報　陳建仁、鄭文燦存款曝光

朱學恒主動告發自己性騷　苗博雅揭3大算計

羅文嘉替林飛帆抱屈：真正的戰士

更多熱門

相關新聞

悠遊卡前董座千字解釋興櫃考量　詹為元提8疑問：到底在急什麼？

悠遊卡前董座千字解釋興櫃考量　詹為元提8疑問：到底在急什麼？

台北市長蔣萬安質疑悠遊卡公司突襲登錄興櫃掛牌，下令徹查，悠遊卡公司前董事長陳亭如14日在臉書發文解釋興櫃的3大考量，呼籲別政治化。對此，國民黨台北市議員詹為元對陳亭如的聲明提出了8大疑問，並直言「以現狀而言，悠遊卡公司興櫃上櫃，毫無實益可言，到底在急什麼？」

中正萬華初選民調「臨時蓋牌」原因曝

中正萬華初選民調「臨時蓋牌」原因曝

正北市門牌還有3字頭！　北投3路段總價免千萬可入住

正北市門牌還有3字頭！　北投3路段總價免千萬可入住

侯民調被柯超車　蔣萬安：還有時間

侯民調被柯超車　蔣萬安：還有時間

避淪為柯造勢　馬提心中遺憾大巨蛋

避淪為柯造勢　馬提心中遺憾大巨蛋

關鍵字：

許淑華台北市

讀者迴響

熱門新聞

5億高中生「配偶」遺產拿不到了！　原因栽在1件事

5億高中生認識「配偶」半年閃婚！　手機還原真實關係

餐廳老闆娘罵　自稱台灣人都滾蛋

廣末涼子「赤裸偷情日記」曝光了！小王爽炫耀交往女神

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

「台新啦啦隊長」梓梓爆❤上男演員！

遭爆掏生殖器示意口交　鄭宏輝斥抹黑：願主動接受全面調查

快訊／廣末涼子翻車！「認了出軌」米其林小王

史前奇獸現身宜蘭　全身粉紅露尖牙

6縣市大雨！　明起3天「全台下最大」

網美IG意外曝光帳戶餘額2.6億元！粉絲嚇傻

老翁怒搧大學生4巴掌後猝死　家屬索賠215萬

5億高中生託夢？靈媒：之前是我神智不清說的

快訊／36歲男歌手「驚罹黑色素瘤」過世！

快訊／宋仲基當爸了！寶寶性別曝光

更多

最夯影音

更多
Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！
小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面