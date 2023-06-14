悠遊卡前董座千字解釋興櫃考量　詹為元提8疑問：到底在急什麼？

▲國民黨台北市議員詹為元針對悠遊卡公司興櫃提出八大疑問。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

台北市長蔣萬安質疑悠遊卡公司突襲登錄興櫃掛牌，下令徹查，悠遊卡公司前董事長陳亭如14日在臉書發文解釋興櫃的3大考量，呼籲別政治化。對此，國民黨台北市議員詹為元對陳亭如的聲明提出了8大疑問，並直言「以現狀而言，悠遊卡公司興櫃上櫃，毫無實益可言，到底在急什麼？」

詹為元指出，悠遊卡公司在去年9月14日推動會議中就決定：「有關興櫃申請應在柯文哲市長任內完成。」對此，他質疑，柯市長任內沒有完成半條捷運、也沒有完成大巨蛋、社宅更是號稱8年5萬戶，任期內實際上從規劃到完工只有4954戶，這麼多事沒完成，請問為什麼上興櫃就必須在柯市長任內完成？

陳亭如聲明中指出，「同業都在準備興櫃，她決定興櫃是超前部署。」對此，詹為元在臉書中提出質疑，站在公司治理及內控的角度，上市公司董事長知道自己要下台了，還突然處分重大資產，投資人會接受嗎？同樣的道理，柯市府在去年12月推動悠遊卡上興櫃時，（民眾黨市長選舉）已經敗選，失去新民意的支持，為什麼還要處分市府重大資產？這樣的看守政府有行政倫理可言嗎？到底急什麼？

再者，詹為元表示，進入資本市場是為了籌集資金，請問悠遊卡的資金需求跟重大投資是什麼？如果沒有資金需求，那為什麼要上興櫃？這點陳前董事長有交待清楚了嗎？

陳亭如說道，「只有興櫃，公司未來增資股價才不會被操弄」，詹為元強調，公司未來如果需要增資，新的蔣市府團隊自然會有一套嚴謹合理的增資方式，請問陳前董事長，為什麼只有在柯市長任內辦理興櫃才不會操弄股價？他再提到，陳亭如又說，「辦理興櫃才是一種有效防堵賤賣資產的方法」，他表示，市府為公股董事，有諸多重大市政推動需透過悠遊卡公司來推動，因此確保股權的穩定性更加重要，所以市府不會輕易釋股，況且釋股需要議會同意，為何要擔心賤賣資產問題？

詹為元提到，悠遊卡的資本額僅有7億，北市府僅持有不到4成股份，如果一路興櫃甚至到上市上櫃，民間企業跟股市禿鷹可以輕易惡意併購，他批評，「這是市民所樂見嗎？陳前董事長是沒想過這個風險？還是另有所圖？」再者，他指出，悠遊卡綁定台北市的學生證、甚至許多企業的員工證，記名悠遊卡掌握大量個資，現在詐騙這麼橫行，民眾同意保管這些個資的悠遊卡公司，暴露在資本市場惡意併購風險下嗎？

詹為元最後質疑，「陳前董事長認為她阻礙了想參與利益的人，導致今日的抹黑，請問所謂參與利益的人是誰？」他也直言，以現狀而言，悠遊卡公司興櫃上櫃，毫無實益可言，到底在急什麼？越看陳亭如的解釋，越覺得蔣市府有徹查的必要。