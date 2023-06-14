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愛心粽飄香！　60名年逾70歲志工為扶助家庭包粽1200顆

▲「中壢溫媽媽愛家服務隊」60名平均70歲志工不斷電包粽1200顆

▲桃園家扶中心扶幼委員會主委陳鄭權(前排左六)與家扶中心主任張伏杉(前排左七)、中壢溫媽媽愛家服務隊。（圖／桃園家扶提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「中壢溫媽媽愛家服務隊」為了讓家扶家庭，提前感受佳節氣氛，14日以馬拉松不斷電模式，準備1200顆粽子分送給南桃園近百戶的家庭，從前一天中午的食材備料採買、凌晨的洗糯米，到今天的綁粽蒸煮，最後親自開車跟著社工，將熱騰騰的粽子送到扶助家庭手中，60名平均都快70歲的志工們，都不嫌苦，令人感受滿滿的愛心。

只要家庭感受到溫暖，付出都是值得的。服務超過30年的志工賴秀芬與曾照惠表示，參與「中壢溫媽媽愛家服務隊」的愛心工作逾20年，真的是從小姐包到現在都當阿嬤了。曾照惠甚至倚著佝僂的身軀，無論如何就是要盡一份力。

▲「中壢溫媽媽愛家服務隊」60名平均70歲志工不斷電包粽1200顆

▲中壢溫媽媽愛家服務隊包粽1200顆。（圖／桃園家扶提供）

才考完期末考的家扶大專生小雲，今年度首次參加包粽支援活動，小雲表示記得國小的時候有吃過家扶志工送的粽子，今天參與才知道每一顆粽子除了美味以外，而且相當費工與耗時，還藏有滿滿的愛心與祝福，更令人感動的是那不喊苦的汗水與身軀。

▲「中壢溫媽媽愛家服務隊」60名平均70歲志工不斷電包粽1200顆

桃園家扶中心張伏杉主任表示，志工夥伴就像是家扶造浪者，推動兒少家庭福利不可或缺的夥伴，每年辦公室初夏的序曲，就在這粽香活動中揭開，過去疫情三年總覺得端午節少了些氣氛，依稀記得去年末，政府才宣布鬆綁防疫規定，整個團隊為了今天的活動已經開始動了起來。

因為知道通貨膨脹物價上漲，擔心活動資金短缺，夥伴各個都成為公關高手，除了自掏腰包外，親朋好友及左鄰右舍的荷包都不放過，每個人都付出了一點，積沙成塔，讓今天活動得以圓滿；今年更看到善的循環，受扶助大專生也來現場幫忙，親身體驗原來自己獲得的資源，是如此不容易，背後付出的心力，更是難以計算，親身體會學習感恩與惜福。

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