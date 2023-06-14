桃園壽山高中榮獲「2023年全家料理王」金牌獎　6月下旬赴日交流

▲桃園壽山高中榮獲「2023年全家料理王」金牌獎。（圖／新聞處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市壽山高中榮獲「2023年全家料理王」金牌獎，獲市長張善政14日於市政會議表揚表示，壽山高中王彥翔老師帶領張崇恩、寗琨棋、范姜睿宏3位學生組成「壽’mate」團隊，以龍岡具有異域風情的「涼拌米線」參加「2023全家料理王」，從全國前8強隊伍中脫穎而出，奪下金牌獎肯定。

獲獎的團隊，除了可獲得10萬元獎金，也受邀於6月下旬前往日本富山參加「第18回食育推進日本全國大會」，分享台灣經驗，展開跨國食農教育學習之旅。壽山高中校長黃華彩表示，壽山高中因應新課綱，實施自主學習課程，由王彥翔老師帶領3位普科、職科的學生，投入聯合國永續發展「消除飢餓」目標（SDGs）的創作，並報名參加「2023全家料理王」比賽。

黃校長談到，壽山高中未開設餐飲科，3位獲獎同學均非餐飲本科生，為了比賽特地到雲林農Stay，探索、學習許多農業及料理知識，最終以「涼拌米線」作品打敗眾多對手，奪下金牌獎肯定，而其獲獎料理也預計2024年4月於全家便利商店上架販售。感謝學生、老師們的努力，以及市府給予學校的支援，讓龍岡米線成功推上全國舞台，讓更多人看見桃園特色。