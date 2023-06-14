大法官同意權案6／21拼闖關　柯建銘：持平而論都是優秀人選

記者杜冠霖／台北報導

立法院14日召開談話會，處理召開臨時會事宜，朝野經表決通過時程，根據規劃，立法院預計於6月21日表決大法官人事同意權案。民進黨總召柯建銘14日表示，4個大法官被提名人代表不同領域，經過審薦小組通過，審薦小組包含前司法院長翁岳生、賴英照等人，「持平而論他們都是rating很前面的，連總統不提名的空間都很小，我相信絕對是最優秀的。」

▲林佳龍率大法官提名人拜會國民黨團。（圖／記者屠惠剛攝）



前總統馬英九任內提名的最後一批大法官林俊益、黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠4人，將於9月30日任滿8年，依法須退職。總統府5月30日公布4名大法官被提名人，分別為最高法院刑事庭審判長蔡彩貞、監察院秘書長朱富美、台大法律學院教授陳忠五，以及民間司改會出身的律師尤伯祥。

四位被提名人今到立院拜訪各黨團，柯建銘表示，這四位被提名人代表不同領域，一個司法界、一個法務系統、一個學者、一個律師，當然經過審薦小組通過，審薦小組包含前司法院長翁岳生、賴英照等人，審薦小組千挑萬選，「持平而論他們都是rating很前面的，連總統不提名的空間都很小，我相信絕對是最優秀的。」

對於各黨團有不同意見，柯建銘指出，相信全院委員會的時候有詢答，大家就理性面對這個問題，「總的來講，我們對這四個大法官的資格及未來表現，很有信心。」

柯建銘表示，大法官現在非常重要，因為改了憲法訴訟法，常常在憲判，要開憲法法庭，要論告能力、要寫書狀，「這是真材實學，這是非常重要的角色，我們對於21日下禮拜四的投票，我們也很有信心。」