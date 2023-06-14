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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

又有助理跳出來爆料！點名「請坦然面對」　陳其邁這次尷尬了

▲▼高雄市議會高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁被助理爆料私下搞笑事蹟，這次尷尬了。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

日前有網友在Dcard社群平台指控，在擔任陳其邁前助理期間南下輔選時遭遇襲胸，未料事後卻被辭退，點名「陳其邁，你欠我一個道歉」，但事後被其他前同事打臉，隨後該篇無預警被刪除。網路粉專「貓與邪佞的手指」則統整眾多來自陳其邁前助理們的爆料內容，如打牌一路輸，就把戰績紀錄紙塞進嘴裡咬爛等搞笑行徑，他今早被問及此事也尷尬笑回，「這也拿出來講？」

網路粉專「貓與邪佞的手指」PO文指出，「其邁的料，當然本社自己爆。請其邁坦然面對」，小編統整多位前助理的爆料，並直言是精準爆料 ，陳3歲一路走來始終如一，就是3歲。

其中，一名前助理A表示，多年前陳其邁還在當民代時，有一次助理要去超商買東西，其邁要買什麼不直接說，在那邊繞圈圈說：「想喝那個甜甜的、喝起來很爆的好喝飲料」，助理猜半天猜不到，其邁就很得意地說，就是可樂啊，然後非常得意大家猜不到，十分幼稚。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲陳其邁的助理們紛紛跳出來爆料私下事蹟，他尷尬回應了。（圖／記者賴文萱攝）

另一名助理E則稱，陳其邁熱愛聽古典音樂，會埋怨助理都不聽古典樂，也會聽一點流行歌，但是不知道為什麼音準不行。還有一名助理G則敘述，有一次員工旅遊，其邁當晚運氣差，一路輸，助理就把戰績記錄在紙上，好勝的其邁把那張紀錄紙揉成團塞進嘴裡咬爛，助理氣炸，痛斥他幼稚鬼。

對於助理們紛紛跳出來爆他料，陳其邁今天回應，辦公室相處都非常融洽，大家都沒大沒小，有時候會開開玩笑，因為在國會裡面的工作大家壓力也很大，所以有時候在辦公室大家就會比較輕鬆一點，像吃飯或者是一些活動大家都會一起參與。

陳其邁說，因為他那時是30歲當立法委員，其實跟助理年紀都相仿，自然而然就打成一片。至於被點名坦然面對，他則尷尬笑說，「大家都有很多記憶，其實真的是太久的事情，吞紙這個真的是‧‧‧也拿出來講。」

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