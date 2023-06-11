南北粽大戰開第一槍！陳其邁嗆「北部粽能吃嗎」　根本只是3D油飯

▲高雄市長陳其邁10日出席包粽活動，他也親手包粽子與民眾同歡。 （圖／高雄市政府提供）

記者邱晟軒／綜合報導

端午佳節將屆，高雄市長陳其邁10日出席三鳳中街「粽夏YA之旅」包粽慶典，當場忍不住向北部粽叫陣，稱北部粽只能算是「3D油飯」吃不下去，南部粽的作法才有粽子該有的味道。

陳其邁10日出席三鳳中街「粽夏YA之旅」封街包粽活動，現場約300餘人報名享受包粽樂趣，陳其邁也現場體驗包粽、大口吃下以三鳳中街食材製作肉粽，頻頻大讚粽子就要吃蒸煮粽，誠懇大力推薦南部粽。

根據《中時電子報》報導指出，陳其邁熱情宣揚高雄的肉粽美味，現場更毫不保留地開啟南北粽大戰第一槍，直呼北部肉粽跟南部粽比「真的吃不下去」，稱北部粽充其量只能算是「3D油飯」而已。他進一步強調，想品嚐正宗肉粽，絕對要選擇南部粽，尤其是高雄三鳳中街上各種口味的肉粽琳琅滿目，不僅品質優良，價格更是實惠。

陳其邁現場還加碼點名台北市長蔣萬安，「注意看，高雄包的粽子絕對比台北的好吃」。他形容南部的粽子好吃到令人難以言喻，只有南部的粽子才能散發出濃郁的粽子風味，而北部的粽子則實在是無法媲美。一番南北粽引戰言論，逗得現場民眾笑聲不斷。

經發局指出，因疫情停辦多年的封街包粽活動，再次在三鳳中街飄香，中街是南部最大的南北貨大街，食材選擇性眾多，香菇、干貝、蝦米等肉粽材料備貨充足，市府將持續協助商圈辦好行銷，今年注入更多資源輔導商圈，更新改善位於中華路入口門面意象。陳其邁市長致詞時也感謝李昆澤、邱議瑩委員協助爭取經費，串連高雄各商圈行銷，拉抬商圈買氣。