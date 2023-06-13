網友控陳其邁25年前疑涉不當解僱　深夜悄刪文

▲高雄市長陳其邁。（資料照／記者賴文萱翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

有匿名網友11日晚間在Dcard社群平台發文，指控曾在1998年擔任高雄市長陳其邁立委任內的國會助理，在南下輔選時遭遇襲胸、倒在路邊被送到高雄榮總急診，未料事後卻遭辭退，點名「陳其邁，你欠我一個道歉」；不過，當時同事「打臉」稱，當事人在家休息兩個多月，立法院也持續支付當事人薪資，但其並未回團隊上班。經查，該篇文章在12日幾經更新後，在深夜無預警被刪除。

有網友前天晚間以「#我們不要就這樣算了 #Me Too」為題撰文表示，1998年她任職於時任立委陳其邁國會辦公室，當時陳其邁競選連任，她被要求南下輔選，未料一日晚間在騎自行車下班過程中，遇到一名形貌猥瑣、騎著機車的中年男人襲胸，「在急診室好幾個小時，整個過程只有陳姓助理前來處理，在高雄家大業大的委員及他時任台北市政府秘書長高位的爸爸則毫無聞問」。

她控訴，大概兩個禮拜後，她接到鄭姓助理電話「委員要妳到辦公室辦離職手續」，「阿姨我自揭20多年前的舊瘡疤，期許台灣能給所有女性更友善的對待。我的自我療瘉只剩最後一里路。陳其邁，你欠我一個道歉」。

不過，陳其邁前助理還原25年前事發經過表示，當事人發文內容和25年前的事發經過，有相當落差和出入。時任陳其邁助理的鄭先生回憶當年情況，他說，當事人受傷後，辦公室全力協助她在醫院的治療，「陳其邁委員當晚人在台北，得知消息後除指派辦公室妥善照顧受傷同仁，並致電傷者家長表達歉意，並請傷者安心休養，康復後再回來上班」，當時，陳其邁特別指派同仁，從高雄搭機陪伴當事人回台北返家休養，到12月5日選舉結束。

鄭姓前助理補充，當事人在家休息兩個多月，立法院也持續支付當事人薪資，非該助理所稱二周，到12月5日選舉結束，該名前助理都沒有回到團隊上班，選後辦公室多次與她聯繫，對方表示無法回辦公室上班，因此由辦公室辦理離職手續。