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im.B被害人控調查局推案　黃國昌質疑：政府互踢皮球？

▲▼礁溪休閒渡假區自辦市地重劃。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

▲礁溪休閒渡假區自辦市地重劃。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

記者詹宜庭／台北報導

前時代力量立委黃國昌7日在臉書爆料，不動產借貸媒合平台im.B詐騙案主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）與妻子張淑芬，以投資「礁溪休閒渡假區自辦市地重劃」為名義，在外非法吸金，已有許多人因此被騙受害。不過，當被害人至調查局製作筆錄時，調查官卻直接推掉，並稱不在偵辦範圍內，質疑「打詐國家隊是真心想打詐嗎？何從上到下都在表演踢皮球？」

黃國昌表示，主嫌主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）與妻子張淑芬的吸金詐騙，並不只有川晟集團下「台灣金隆科技」的im.B，事實上還有「川晟建設」在宜蘭的土地開發案，其中最重要的就是「礁溪休閒渡假區自辦市地重劃」。

黃國昌指出，目前礁溪休閒渡假區的土地已經重劃分配完畢，最近準備發出新地號的權狀，價值高達30億的「抵費地」隨時可能脫手變現。而曾耀鋒、張淑芬夫妻，利用立委陳歐珀、行政院政務顧問陳振坤等人在宜蘭協助建構的政商權貴網絡，以投資「礁溪休閒渡假區自辦市地重劃」為名義，保證二年獲利24％，在外非法吸金，已有許多人因此被騙受害。

黃國昌透露，im.B被害人至調查局北部地區機動站製作筆錄時，檢舉曾耀鋒、張淑芬的川晟建設也透過「礁溪休閒渡假區自辦市地重劃」進行吸金詐騙，調查官竟直接推掉，並稱不在偵辦範圍內，痛批「讓人傻眼也無法理解，蔡政府不斷宣傳的打詐國家隊是真心想打詐嗎？為何從上到下都在表演踢皮球？」

黃國昌質疑，在這件開發利益高達數十億元的自辦市地重劃中，到底曾耀鋒與張淑芬與哪些政商權貴合作，利用第三人名義暗藏不法金流？又利用這個自辦市地重劃在外非法吸金多少金額？檢調難道可以裝作沒看見，也不必查嗎？

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