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社會 社會焦點 保障人權

辦im.B挨批冷處理被害人提供新案情　調查局：都寫進筆錄報檢方

▲▼im.B詐騙吸金25億元案主嫌曾耀鋒(左起)與女友張淑芬移送北檢。（圖／記者黃哲民攝）

▲im.B詐騙25億元案主嫌曾耀鋒（左）與女友張淑芬（後），被檢舉另涉以投資「礁溪休閒渡假區自辦市地重劃」為名吸金。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

前立委黃國昌今（8日）在個人臉書PO文爆料，im.B借貸平台詐騙案受害人向調查官檢舉主嫌曾耀鋒（化名曾國緯）等人，另涉以投資「礁溪休閒渡假區自辦市地重劃」為名吸金，卻被調查官直接推稱「這不在偵辦範圍內」，調查局今晚緊急澄清，調查官製作查證筆錄時，已詳細記載被害人前述檢舉內容，並將陳報檢察官併案處理，絕無置之不理情形。

調查局聲明指出，北機站調查官今年（2023年）5月製作查證筆錄時，確有投資人提及投資「川晟建設位於宜蘭縣礁溪休閒渡假區自辦市地重劃案」，並主動提供匯款單據，調查官對投資人所述內容，均詳實載明筆錄，並追問相關投資內容，絕無「置之不理，推稱不在偵辦範圍內」情形，相關筆錄也將陳報檢察官併案處理，特予澄清。

黃國昌今在個人臉書PO文《「礁溪休閒渡假區自辦市地重劃」的吸金詐騙案，檢調也不查嗎？》，內容指稱，im.B詐騙案主嫌曾耀鋒與女友張淑芬，不只有川晟集團下「台灣金隆科技」的im.B，「事實上還有『川晟建設』（就是提供陳歐珀房、車的那間公司）在宜蘭的土地開發案。其中，最為重要的，就是『礁溪休閒渡假區自辦市地重劃』。」

黃國昌PO文指出，曾耀鋒與張淑芬利用立委陳歐珀、行政院政務顧問陳振坤等人，在宜蘭協助建構出的政商權貴網絡，以投資「礁溪休閒渡假區自辦市地重劃」為名義，保證二年獲利24%，在外非法吸金，已有許多人因此被騙受害。

PO文聲稱，離譜的是，im.B被害人到調查局北部地區機動工作站製作筆錄時，檢舉曾耀鋒、張淑芬的川晟建設也透過「礁溪休閒渡假區自辦市地重劃」吸金詐騙，調查官竟直接推掉「這不在偵辦範圍內」，讓人傻眼，更讓人無法理解，這個政府不斷宣傳的「打詐國家隊」，到底是真心要打詐嗎？為何從上到下都在表演踢皮球？

黃國昌在PO文痛批「在這件開發利益高達數十億元的自辦市地重劃中，到底曾耀鋒與張淑芬與哪些政商權貴合作，利用第三人名義暗藏不法金流？又利用這個自辦市地重劃在外非法吸金多少金額？檢調難道可以裝作沒看見，也不必查嗎？」

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