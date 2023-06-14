三立家變「百億內幕」曝！　張榮華「林崑海出殯日」突襲拔親姊

▲張榮華去年拔掉姊姊張秀的三立副董職務，由三立總經理升任三立董座，日前遭張秀控告涉掏空公司22億元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

人稱海董的三立媒體集團前董事長林崑海去年2月15日過世，市值逾百億元的集團資產經營權之爭也浮上檯面，原三立總經理張榮華鴨子划水，在林崑海出殯當天發動突襲，要求林崑海遺孀、三立副董事長張秀同意召開董事會，擇期補選董事，之後選出林旭信擔任董事、張榮華任董事長，今年5月30日更將親姊姊張秀逐出董事會，姊弟正式撕破臉；張秀不甘示弱，6月5日具名向士林地檢署控告張榮華掏空三立涉嫌背信罪。隨著官司開打，本刊取得關鍵資料，揭開張榮華登上三立董座及挨告背信的一連串內幕。

本刊調查，張秀及張榮華姊弟早在林崑海過世停靈期間，就為經營權起過爭執，當時傳出張榮華由特助拿著蓋有張秀印章的臨股會召集書，要求張秀同意補選原由林崑海擔任的三立董事遺缺；張秀則以林崑海仍未出殯、應以料理後事為重等理由拒絕。

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▲張秀在丈夫林崑海過世後要求對三立查帳，反遭逐出董事會。

沒想到林崑海告別式一結束，未送靈柩下葬的張榮華及太太蘇麗媚，便火速趕到張秀家中，要她同意儘快召開股東會補選董事，此舉也埋下姊弟日後翻臉、甚至釀成訴訟的導火線。

▲張榮華（左2）去年在姊夫林崑海告別式上，帶領林崑海的子女向來賓致謝。

知情人士透露，去年2月26日林崑海告別式結束，張秀因未亡人不送亡夫上山頭的習俗先行回家，不到10分鐘，張榮華與蘇麗媚即帶著法務抵達，從車道進入屋內，要求張秀同意開董事會；張秀認為不急，但敵不過張榮華夫妻一再拜託才同意，3人在昔日林崑海接待賓客的會議室舉行臨時董事會，決定同年3月17日補選三立董事。

▲去年林崑海告別式後，張榮華、蘇麗媚夫妻未送姊夫上山頭，即到張秀家談三立經營權。

▲張榮華在海董告別式當天，於林崑海住處開董事會，會議紀錄卻記載在三立高雄辦公室開會。

去年3月17日三立在台北總公司先召開股東會，選出林崑海與前妻生的兒子林旭信遞補林崑海的三立董事遺缺，隨後立刻開董事會，原以為將擔任會議主席的副董事長張秀一到場，就發現張榮華已坐在主席位置；張秀自認董事長不在，副董事長理應為會議主席，提議要擔任主席，卻遭到否決，之後她連副董事長一職也被拔掉，過程中姊弟從未正眼對視，2人形同陌路，絲毫不見昔日情誼；林旭信也大多低頭不語，未正眼看坐他對面的繼母。。

接著，張秀提議休息2分鐘，張榮華還指示在場的法務計時；休息結束後，張秀要求隨行人員應可陪同出席董事會，同樣遭到否決，張秀見狀還想拖延，沒想到卻被弟弟嗆聲：「妳不開，我們2個（包括張秀繼子林旭信）還是可以開。」之後不到3分鐘，張秀就被拔掉副董，弟弟則登上三立董事長大位。

▲三立總部位於台北市內湖，集團市值百億元，擁有三立新聞等8頻道。

張秀隨後主張，張榮華將三立集團22億元資金借給他擔任董事長的蘇麗投資公司，顯然大有問題，她因此以三立董事身分向士林地院提民事告訴，要對三立查帳，4月27日獲判准，取得第一回合勝訴。

後來，張榮華與林旭信再度聯手反擊，於5月30日舉行股東會，以過半數的股權優勢拔掉張秀的三立董事職務，如此一來，張秀即無權以董事身分查帳；但張秀也在一週後向士林地檢署告發張榮華涉掏空背信，強調提告將可由檢察官以公權力查帳，目的是要避免三立覆亡。

40年前，三立電視由林崑海與當時的同居女友張秀、張榮華姊弟3人共同創辦，因此取名三立，原本以出租錄影帶起家的生意，如今已橫跨資產投資、影音媒體、有線電視及新創產業，資產逾百億元，張榮華控48%股權，林崑海與張秀各持股24%，另4%股權為員工認股。

▲張秀（左）與丈夫林崑海（中）及胞弟張榮華（右）共創三立電視，去年林崑海過世後姊弟鬧翻。

海董在世期間，公司董事會共3席董事，一直都由林崑海、張秀及張榮華姊弟擔任，董事長為林崑海，總經理為張榮華，張秀則是副董事長；三立集團在海董與張榮華經營下，已成為擁有三立新聞台、三立都會台等8個頻道的媒體王國，三立並投資南國等有線電視系統公司。

在張榮華主導下，還成立三立影城公司，另投資埔心牧場與頑皮世界等跨領域事業，並將部分股權移至境外公司，三立集團商業登記為僑外資公司，在林、張2家共治下日益壯大，這一切卻在去年海董過世後起了變化，引發連串官司。

官司開打後，就連林崑海臨終在加護病房寫下的字，也成為爭執點，張秀認為海董寫下的字是「合」，是要大家團結合作，沒想到她卻被逐出董事會，但海董的子女認為，父親寫下的是「回」，是想要回家壽終正寢，海董最後在醫院過世，停靈殯儀館，本刊調查，當時海董寫下「八」字型的二撇後，已無力寫出完整的字，因此被各自解讀。

▲林崑海生前與張秀在高雄市的住宅（圖）。

面對姊姊張秀大動作查帳及提告，張榮華強調一切合法，低調以對，全案是否涉不法，士林地檢署應很快會有答案，海董友人則表示，張榮華現在做的，都是海董生前指示，有相關文件為憑，將來的官司結果會證明一切，但三立集團後續接班及林崑海百億遺產之爭，恐將是另一場訴訟大戰。

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