致力推廣台語及藝文教育　鄭順娘辭世享耆壽96歲

▲鄭順娘創辦金國大飯店、鄭順娘文教公益基金會。（圖／翻攝自台中市美術家資料館）



文／中央社

創辦「鄭順娘文教公益基金會」推廣台語文與藝文教育的鄭順娘，於今年5月26日過世，享耆壽96歲，台中市新文化協會理事長陳彥斌今天透過臉書表達追思與哀悼。

1928年出生於新竹望族鄭家的鄭順娘，於1948年嫁入台中霧峰林家，先生林垂訓是林獻堂的堂弟林澄堂次子，曾任2屆前台中縣霧峰鄉長，鄭順娘曾創辦金國大飯店，還成立「鄭順娘文教公益基金會」推廣台語文和藝文教育。

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與鄭順娘有忘年之交的陳彥斌表示，鄭順娘因病臥床10幾年，5月26日嚥下人間最後一口氣，享耆壽96歲。今天清晨，林家低調舉行佛教告別儀式，他當然要去送行。

陳彥斌最感念的是鄭順娘對台灣文化長年付出。例如1990年間為免台語消失，展開「以日語教台語」。原因是擔心沒有人要學台語，於是想出免費教日語，但學員上完日語課，要接下來聽台語課。

為了鼓勵學童學台語，陳彥斌說，鄭順娘請一流的布袋戲、歌仔戲戲班，到學校巡迴表演。每年舉辦少年台語演講比賽。當時，台語運動尚未萌芽，因為鄭順娘的努力付出，為台中培養了一批台語種子教師。

陳彥斌憶起，出身名門望族的鄭順娘，說話總是輕聲細語，盡顯大家閨秀風範，每次聚會時，也因為鄭順娘的名門淑女風範，總讓他格外注意自己的坐姿是否端正，也不好意思大聲說話。

陳彥斌表示，他現在最悔恨的是，鄭順娘常跟他分享許多生命故事，但因為自己懶散，竟然都沒記錄下來。鄭順娘的生命故事太豐富，且扣緊台灣近代史。陳彥斌說，鄭順娘一生的見證、經驗、體會，絕對是台灣上一代女性的歷史寶典。