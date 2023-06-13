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美國通膨續降溫　聯準會利率連10升後止步在望

▲▼ 美國,購物,購物季,打折,物價,經濟。（示意圖／路透）

▲美國通膨降溫，聯準會利率連10升之後，有望暫時收手。（示意圖／路透）

文／中央社

最新數據顯示，美國5月消費者物價年增4%，創2年多來新低。這項數據遠低於去年6月創40年來新高的9.1%，有利於聯準會利率連10升後暫時收手，觀望情勢。

勞工部今天公布，美國5月消費者物價指數（CPI）年增率從4月的4.9%降至4%，連11個月下滑，創2021年3月以來新低；如剔除波動較大的食品與能源價格，核心CPI年增率從5.5%降至5.3%。兩項數據大致符合市場預期。

單月物價變化也與市場預期相符。CPI經季節調整月增0.1%，漲幅低於4月的0.4%；核心物價月增率連3個月保持在0.4%。

為壓制通貨膨脹，聯邦準備理事會（Fed）去年3月開始積極升息，物價漲勢隨汽油降價、供應鏈瓶頸疏通逐步緩和。近幾週，多位聯準會官員暗示6月暫停升息、觀察貨幣政策緊縮累積效果的時候已到。這項通膨數據公布後，預期聯準會明天將宣布升息的投資人所剩無幾。

美股在通膨數據激勵下開高，道瓊工業指數漲逾0.3%，標準普爾500指數與那斯達克綜合指數漲幅分別超過0.5%、0.8%。

根據勞工部數據，美國5月通膨降溫主因是能源降價，汽油價格單月下跌5.6%，扭轉4月攀升3%的漲勢。

不過，包含租屋的居住費用續漲，使核心物價漲勢居高難下。居住費用月增0.6%，漲幅高於4月的0.4%。其中，外宿費用由跌轉漲，5月房租漲幅則從4月的0.6%降至0.5%。

聯準會連10次例會調升利率後，聯邦資金利率目標區間已達16年來最高的5%至5.25%。美國經濟成長動能雖減弱，但勞動市場堅韌、民間消費暢旺，未如部分經濟學家預期陷入衰退。儘管如此，春季多家區域銀行倒閉仍令多方關切高利率環境中的金融穩定。

聯準會長期通膨目標為2%，偏好參考的個人消費支出（PCE）物價指數4月年增率為4.4%。

聯準會官員今天集會，預定明天公布決策結果。聯準會5月初宣布升息1碼（0.25個百分點）時，官員暗示這波40年來最迅猛升息循環可能暫時止步。但依據即將升任聯準會副主席的理事傑佛森（Philip Jefferson）5月底說法，聯準會下半年仍有可能升息。

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