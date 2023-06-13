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好市多1神物狂砍700元「折價比售價多」！會員讚：不買對不起自己

▲好市多販售許多商品，是民眾最愛去的賣場之一。（圖／記者劉維榛攝）

▲好市多販售許多商品，是民眾最愛去的賣場之一。（圖／記者劉維榛攝）

記者閔文昱／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）自進軍台灣以來，因經常推出超划算還有各種獨家商品，吸引大批民眾排隊搶買。一名女網友近日前往好市多時就發現，一款原價1299元的冰桶，竟下殺700元，只賣599元，折價的金額比售價還多，讓她驚呼「不買對不起自己！」貼文一出，引發熱議。

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，她日前到汐止好市多購物時，發現一款23公升、適合用於露營以及釣魚的冰桶，商品看板上則標示該款冰桶原價為1299元，現在折價700元後，變成了599元，優惠活動只到本月18日，且商品數量有限售完為止。超甜價格也讓原PO直呼「不買對不起自己的冰桶，折價的金額比售價還多。」

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▲好市多一款冰桶下殺700元，折價的金額比售價還多掀起熱議。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多一款冰桶下殺700元，折價的金額比售價還多掀起熱議。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說，下同）

貼文一出，馬上吸引不少會員關注，紛紛留言「今日在台中沒看到，還特地為了它才去的」、「謝謝版主分享，馬上衝來北投好市多購買，我們買走2個現場剩4個」、「這個露營放肉很不錯」、「看大小還可以拿來當椅子坐」、「這價格很可以」、「感謝推薦，正在猶豫要不要買」、「不買真的對不起自己」。

不過，也有網友認為「價錢很甜，後來被裡面的味道給勸退了，如圖示有魚腥味」、「我在大順也有看到，但空箱就不輕，裝了冰塊或其他東西我應該就提不動了，所以放棄」、「缺點沒有輪子」、「好想買一個啊，但是沒有輪子在滿載下要提著走可能會覺得不如用保麗龍箱就好」、「那個扣子才是最大敗筆吧⋯應該很快就扣不起來了」。

▲好市多一款冰桶下殺700元，折價的金額比售價還多掀起熱議。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

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