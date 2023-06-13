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好市多「超雷1物」狂傳炸裂　終極苦主+1：當場衝廁所

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO驚呼，西瓜才搬上樓，竟突然自爆！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

夏天吃西瓜超消暑，但小心是隱藏版的「水果炸彈」！一名會員眼神死直呼，昨（12）日挑了一顆肥美西瓜回家，短短路程不到10分鐘就到家，殊不知西瓜在廚房自爆，原PO最後只好默默把西瓜扛回賣場退貨。文章曝光後，釣出一名終極苦主透露，在賣場直擊西瓜炸裂，「噴的我整雙鞋都是西瓜汁！」

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》透露，昨天買了一顆大西瓜，從賣場回到家不到10分鐘車程，停妥愛車後，並把東西搬上樓去，豈料下秒悲劇了！

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原PO傻眼直呼，「西瓜爆炸了，整個廚房噴到處都是...跟佛跳牆爆炸87分像！」當下原PO露出哀怨眼神，只能抱著西瓜回賣場退貨了。

底下網友熱議，「之前先生想要買西瓜，我就跟他勸千萬母湯，除了怕雷，還怕買到未爆彈」、「建議自備透明塑膠袋，避免車上為第一案發現場」、「還好不是炸在車上」、「可能是暈車吐了」、「近期西瓜水傷多，才去退一顆」、「我不會想在好市多買西瓜！因為買的那顆不知道被多少人敲過」、「下次記得拍打看看，拍西瓜越響亮，代表裡面比較不會壞」、「買大西瓜最好買切半的，店家切好，才不會買到壞的」。

留言串中，還釣出終極苦主直呼，「今天（指12日）去大順店，挑時拿了一顆起來，裡面籃子不知道哪一顆直接給我原地爆炸，噴得我整雙鞋都是西瓜汁」，當下店員給了紙巾擦拭，但礙於附近沒有水龍頭，他隨即跑到廁所清洗。

對此，有內行解釋，「購買雨季期間採收的瓜果，就要有心理準備遇到這樣的問題，幾乎是採收後幾天內就要食用完畢，溫度、時間對水傷水果的保存，都是很大的挑戰」。

▼終極苦主現身。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

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