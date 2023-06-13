梅雨彈再轟4天！專家曝「端午連假天氣趨穩」　7月中有利颱風生成

▲未來一周梅雨影響天氣不穩定。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

明日滯留鋒位在台灣南部到巴士海峽附近，南部、東南部有短暫陣雨或雷雨，中部也會有局部降雨，其他地區則是會有午後雷陣雨。周四到周六降雨更多，尤其中南部雨勢最明顯，各地都可能出現局部大雨。氣象專家賈新興透露，7月11日前後將建立有利颱風生成的環境指標。

氣象局預報員林定宜表示，明日滯留鋒位在台灣南部到巴士海峽附近，南部、東南部天氣不穩定，有短暫陣雨或雷雨，中部有局部短暫陣雨或雷雨，中南部均可能出現短延時強降雨或局部豪雨及大雨，其他地區則嚴防午後雷陣雨。明日各地氣溫約25到32度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象局）

周四到周六鋒面移動到台灣上空，降雨更明顯，西南風也會增強，各地都將出現短延時強降雨、局部豪雨或大雨，中南部降雨最持續，會有陣雨或雷雨，其他地區則是局部短暫陣雨或雷雨。

周日到下周二鋒面遠離，但西南風持續影響，中南部仍會有短暫陣雨或雷雨，其他地區則有局部短暫陣雨或雷雨，且都可能出現局部大雨，不過整體雨勢較本周趨緩許多。

氣象專家賈新興在臉書粉專貼文指出，根據最新資料顯示，「有利颱風生成環境指標」預估將於7月11日前後建立，此外，預計本月24日以後大環境轉趨穩定，天氣會逐漸炎熱起來。