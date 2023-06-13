全文／林飛帆588字退選聲明　「造成社會紛擾」道歉了

▲林飛帆今天宣布退出北市立委選舉。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

政壇「＃MeToo」風湧未歇，民進黨前副祕書長林飛帆遭控吃案，事隔近兩周，林飛帆13日宣布退出台北市立委選舉。他發布588字退選聲明，強調儘管自己沒有吃案及包庇，但做為昔日督導部門的長官，應該有更高標準，負起政治責任，也希望能夠藉此讓這場性平運動，不再受到其他政治口水攻防的干擾。

上月底有一名民進黨前黨工，指控遭到導演薛朝輝性騷擾後向時任婦女部主任許嘉恬反映，卻被反問「為何不跳車？」而當時擔任副祕書長、負責督導婦女部的林飛帆也被指知情不報；民進黨上周宣布調查結果，指林「相關處置與中央黨部既有規定並無相違背之處」，不過黨內仍不斷有要求林退選的聲浪。

林飛帆今天下午在中央黨部舉行記者會，發表588字退選聲明，並接受媒體提問。他表示，向各位朋友們報告，這段時間，經過審慎思考以及和黨中央反覆討論，他決定退出這場選戰；首先，針對這段時間以來，關於民進黨性平事件處置過程的爭論，所導致的社會紛擾，他要再次向所有關心此事件的朋友，表達歉意。

林飛帆說，雖然中央黨部所做的調查報告，已經釐清事件處理的過程，以及相關的制度缺失，也釐清了自己並沒有吃案或包庇，「但我想，做為當初督導部門的長官，我仍然應該要以更高標準，負起政治責任，就如同我在報告出爐後說明的，如果我們當時能夠及早覺察制度的缺失，予以改正，那我們或許能夠更早創造一個更友善的環境」。

林飛帆指出，這段時間以來，他很遺憾看到自己的對手持續利用受害者的苦痛，進行雙重標準的政治操作，讓原本應該被聚焦的制度改革，以及如何協助受害者的討論，淪為政治口水與抹黑，針對這樣的攻擊，自己當然可以持續與對手來回攻防，但自己想，這樣的選戰持續進行，傷害的只會是受害者與這場運動。

林飛帆表示，這些性平事件的爆發，代表這是社會沉痾已久的議題，但，這也是這個社會集體重新學習的機會，這個運動要達到的目標，應該是要讓受傷的人得到撫慰，加害的人能夠得到懲罰，制度應該持續改革，成為所有人的後盾，希望他的退選，能夠讓這場性平運動，不再受到其他政治口水攻防的干擾，也希望整個社會能聚焦在未來的制度改革，以及自己如何能夠達成一個更平權、更相互尊重的社會。

最後，林飛帆表示，2024年的大選對台灣至關重要，雖然他必須先退出這場選戰，但他要再次感謝這段時間給予自己支持與期待的所有朋友，希望彼此都能在經歷這波運動之後，得到更深的省思，共同努力，走向一個更好的台灣。