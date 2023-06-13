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鹹粥闆娘遭一槍斃命　今解剖查死因...夫悲痛拿死亡證明離開

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

台北市北投區知名「關渡鹹粥」潘姓老闆娘10日遭槍殺，警方鎖定開槍的51歲周姓嫌犯身分，11日在新北市逮到人，法院當日晚間裁定羈押未禁見。潘女遺體暫放新北市殯儀館，13日下午解剖釐清確切死因，潘女的林姓丈夫也到場，結束後拿著死亡證明書快步離去，不願表示任何意見，至於解剖結果仍待法醫研究所鑑定。

▲▼ 鹹粥老闆娘丈夫 。（圖／記者陳以昇攝）

▲鹹粥老闆娘丈夫今天前往新北殯儀館，待妻子解剖結束後快步離去。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼北投關渡鹹粥傳出槍響。（圖／記者黃彥傑攝）

▲北投關渡鹹粥10日下午傳出槍響。（圖／記者黃彥傑攝）

林姓丈夫今早在臉書PO文：「這個家庭因為一個突如其來且瘋狂的陌生人而摧毀，一顆子彈帶走了一條生命，也帶走了孩子們快樂的童年。」並表示一切的一切，讓他不知所措。林夫字字句句描述，顯示夫妻倆鶼鰈情深，面對愛妻突離世除克服情緒崩潰，還得故作堅強照顧孩子的心境，令人相當心疼。

▲▼槍殺關渡鹹粥老闆娘落網。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲周男槍殺關渡鹹粥老闆娘，否認情殺。（圖／記者黃彥傑翻攝）

因潘女受有槍傷，而確切死因的認定，尚待解剖釐清，檢察官、法醫等相關人員今日下午3時30分在新北市立殯儀館解剖相驗，潘女丈夫也到場參與，再見妻子一面，歷經1小時10分鐘後結束。面對媒體詢問，他用死亡證明書遮臉，不願表示任何意見便快步離去。

士林地檢署表示，死者受有槍傷，今日已完成解剖，自死者體內取出子彈，至於詳細確切之死因，則尚待解剖鑑定報告以釐清認定。

▲▼ 鹹粥老闆娘丈夫 。（圖／記者陳以昇攝）

▲鹹粥老闆娘丈夫手拿死亡證明書離開。（圖／記者陳以昇攝）

回顧案情，43歲潘姓老闆娘18年前來台，嫁給林姓丈夫後育有2子，夫妻倆一同經營鹹粥店，周男是店裡常客，疑與潘女有感情糾紛，10日下午1時許，騎車到鹹粥店內持槍朝潘女左胸擊發，導致潘女傷勢過重宣告不治。警方於11日凌晨2時許發現周男躺在新北林口的「洪福宮」土地公廟椅子上呼呼大睡，順利逮人。

▲▼潘姓鹹粥店老闆娘遭人槍擊身亡。（圖／民眾提供）

▲潘姓鹹粥店老闆娘遭人槍擊身亡。（圖／民眾提供）

周男表示，是因為之前到關渡鹹粥消費時，潘女對他臉色不好，才會懷恨在心犯案，而犯案所用的槍枝來源則是已往生友人托放，檢方認定周男涉殺人等罪，有逃亡、滅證之虞，向法院聲押周男，士林地方法院11日晚間裁定羈押未禁見。

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