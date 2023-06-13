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社會 社會焦點 保障人權

惡劣討債集團兩邊削！連債主也被恐嚇付錢　南警拘捕7人到案

▲台南市警善化分局據報循線破獲1起討債暴力集團，緝獲為首的李姓男子等7人，移請台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警善化分局據報循線破獲1起討債暴力集團，緝獲為首的李姓男子等7人，移請台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警善化分局據報循線破獲1起討債暴力集團，緝獲為首的李姓男子等7人，查出他暴力討債，且將欠債人及債主雙方都暴力恐嚇取財，各牟取上百萬不法利益，全案依組織犯罪條例、妨害自由、恐嚇取財等罪嫌，移請台南地檢署偵辦。

警方說，台南善化李姓男子，自組討債集團，吸收不良分子進行暴力討債，於2022年4月接受蘇姓債權人委託討債，私自將債務金額由上百萬偽造至上千萬，並將楊姓被害人關於門內，率眾團團包圍恐嚇簽具本票，從中牟利上百萬元。

李嫌這樣還不知足，見蘇姓債權人年老可欺，於2022年6月竟強押上車出言恐嚇簽具上百萬本票，善化警方接獲報案組成專案小組，並報請台南地檢署許友容檢察官指揮偵辦。

▲台南市警善化分局據報循線破獲1起討債暴力集團，緝獲為首的李姓男子等7人，移請台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歷經長期偵蒐，專案小組見時機成熟，於12日、13日會同第三、第六、白河等分局計動員30名警力，兵分多路分持拘票、搜索票，一舉檢肅該集團首惡李姓男子及旗下幫派成員共7人全數到案，並起獲相關證物，澈底瓦解該暴力集團相關組織脈絡，全案依組織犯罪條例、妨害自由、恐嚇取財等罪嫌，移請台南地檢署偵辦，藉此宣示南市警向幫派全面宣戰決心，爭取市民對治安的信心。

善化分局表示「掃蕩黑幫」為當前警察治安重點工作，警方將持續針對轄內各不法組織及犯罪集團，實施高強度之威力掃蕩行動，以貫徹淨化治安之決心，予市民一片治安淨土安居樂業，讓幫派無所遁形。

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