59歲女淫官包養10多名小鮮肉　「玩男人一定要考慮檔次」

▲陸女官員包養10多名小鮮肉。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

有些官員在檯面上光鮮亮麗，私下可能很會玩。近日陸媒爆料，59歲的女淫官朱仁秀包養了10多名小白臉，其中5人還是軍人。她曾說，女人玩男人一定要考慮檔次。她在2022年被判10年6月。

據《看中國》報導，福建省南平市副市長朱仁秀，不僅是貪官，還包養10多名小白臉。據了解，她在高中畢業後，進入邵武市城郊鄉做宣傳工作，她也利用性別優勢，對同事展開攻勢，對能幫她上位的高層更是積極，所以升遷之路非常順遂。

▲女官員說，玩男人一定要考慮檔次。（圖／翻攝網易）

朱仁秀在2006年當上縣長，許多商人為了換取朱仁秀幫忙，送名牌包和資助她們家旅費，朱仁秀還開始放高利貸變相收賄，借錢給商人利息超過40%。朱仁秀曾在公眾場合說，「女人玩男人就一定要考慮檔次，否則得不償失」，丈夫也因為她搞上太多高官，最後和她離婚。

單身的朱仁秀，常常沉迷賭博賭通宵，又包養多名帥哥，而她也很大方，常常給大把零用錢，讓小鮮肉對她服服貼貼。2016年7月，朱仁秀當上南平市副市長，她還公然在牌桌上收賄。

2021年大陸當局收到檢舉函，對她進行調查，揭發她的糜爛生活，同年8月，她被免去副市長一職，隔年她因為收賄2000萬人民幣（約新台幣8612萬元），被判10年6月，罰款80萬人民幣（約新台幣344萬元）。

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