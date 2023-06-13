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菜鳥妹「全身1穿搭」　面試官看不下去！網傻：露太多

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

▲原PO穿桃心領上衣面試，讓面試官直呼「要注意一下」！（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「不能這樣穿嗎？」一名菜鳥妹子透露，日前穿白色桃心領上衣與牛仔褲面試，不料面試快結束時，面試官突然提醒「下次面試穿著要記得再注意一下喔！」一席話讓原PO傻眼又不知所措。文章曝光後，全場狂酸「感覺像逛完街或吃完飯直接來面試」，還有人直言「白色衣服看過朋友實穿，布料很軟而且很顯胸！」

一名女網友在Dcard表示，她6月初面試一家顧問公司，應徵的職缺是行政助理，一開始對談都沒問題，豈料快結束時，面試官說了一句「知道妳是第一次面試，但建議下次面試穿著要記得再注意一下喔」，該番話讓原PO當場愣住。

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回家的路上，原PO皺眉直呼，面試前有先爬文做功課，「顏色就以最基本的黑白為主，也有畫簡單的淡妝。」她接著描述穿搭衣著，上衣為白色桃心領抓皺上衣、下身為黑色長牛仔褲。

對此，原PO仍想不通面試穿著哪裡不妥當，一度懷疑是有背精品包，「但這點應該也沒有這麼嚴重吧...」因此求問大家看法如何？

文章曝光後，全場搖頭回應，「面試要穿襯衫吧～或是穿面料比較硬的衣服」、「太休閒，感覺像逛完街或吃完飯直接來面試」、「顧問公司的行政助理，聽起來就是要有專業的形象，沒有正裝就去買拜託，妳是要找工作的欸，妳穿這樣不說以為去參加畢業典禮的」、「這樣穿會讓面試官覺得妳不重視這份工作」。

還有人直批穿太露了，「主管比較保守，希望胸前不要露太多」、「白色衣服看過朋友實穿，布料很軟而且很顯胸，面試建議更正式一點的衣服」、「可能有露溝」、「就超不得體的啊！你想聽到什麼答案？面試就面試，穿一件領口那麼低的衣服要幹嘛」。

而留言串中，釣出內行分享禮貌又正式的面試穿搭法，「以前經常需要面試人的前主管路過：不一定要黑白色系，主要款式跟衣服材質」，5個關鍵如下：

1.面試不要露胸
2.上衣請穿有領子的
3.衣服面料不要太貼身，硬挺點比較好
4.沒有西裝褲可以考慮款式比較正式的長裙、中長裙（長度及膝/過膝）
5.鞋子高跟平跟無所謂，只要是非運動的包鞋就好，款式不要太花俏

最後網友也提醒，「不要覺得面試坐著時候不會注意到，有經驗的面試官在你走進門的時候瞄一眼就可以看出來了。」

▼內行建議，面試上衣最好要有領子。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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