批綠「政治算計犧牲孩子」　國民黨：竟造謠私幼餵藥案4月通報

▲侯友宜日前前往幼兒園餵毒專案辦公室了解最新進度。（圖／翻攝侯友宜臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市幼兒園餵藥案持續延燒，外界質疑新北市政府處理速度過慢，造成各界齊聲撻伐，恐衝擊國民黨總統參選人、新北市長侯友宜選情。國民黨副發言人呂謦煒今（13）日指出，民進黨發言人6月8日批新北市政府4月接獲家長通報卻說謊，民進黨立委張宏陸也如此指控，經新北市政府詳細調查，4月並未收到相關通報，張宏陸上節目時也轉彎稱好像沒有人特別提到1999。民進黨見獵心喜，以不實資料政治鬥爭，為了政治算計犧牲孩子，冷血至極。

呂謦煒表示，民進黨發言人張志豪6月8日指新北市政府4月面對家長透過1999專線陳情，置若罔聞，還具體指出家長透過1999專線向市府求助的時間是4月初。然而，新北市府清查包括市長信箱、1999專線在內的超過2萬3500件陳情案件，都無此案件；後來提過4月這個時間點的人士，都出面澄清說是記憶錯誤，就連張宏陸也改口說沒有講。

呂謦煒質疑，難道民進黨活在平行時空嗎？1999專線每個案件都會妥善登記，請問民進黨如何得知4月初就有家長透過1999專線向市府求助，民進黨是否拿出證據，證明1999專線早於4月初就接獲餵藥案相關通報，如果拿不出來，不就是對人民公然說謊？

呂謦煒指出，只有檢調的司法權，能夠對該幼兒園進行全員採檢，新北市府在5月15日接獲通報後即啟動重大兒虐案件司法早期介入機制，報請新北地檢署啟動司法調查，除廢止幼兒園設立許可外，積極進行輔導、諮詢、安置與協助工作，現在最重要的是維護無辜孩子的身心健康，同時滿足家長的照顧需求，新北市政府正積極處理中。

呂謦煒表示，相信新北市會接受各界建設性的建議，國民黨絕不能接受民進黨拿孩子的權益公然造謠、散布假訊息，進行政治鬥爭的惡質手法，拿孩子無辜受害的餵藥案政治鬥爭，民進黨的這種冷血手段，讓人難以想像。