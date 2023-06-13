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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德搶年輕票有盲點？　周玉蔻獻策：把他帶到群眾去

▲▼中華民國副總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

▲賴清德近期積極經營社群平台。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德近期積極經營社群平台，藉此拓展年輕選票。資深媒體人周玉蔻13日提出建議說，賴清德想走「逆天改命」路線爭取年輕票，但時間不夠，幕僚應讓賴發揮實體的魅力，把他帶到群眾去，幹嘛在YouTube上自說自話？

周玉蔻今天上午在廣播節目「新聞放鞭炮」，訪問上周宣布退選立委的無黨籍政治評論員李正皓。

當談及爭取「年輕票」的策略時，周玉蔻說，很多觀眾問她：為什麼年輕人要被民眾黨總統參選人柯文哲騙呢？李正皓則說，就年輕票論年輕票，賴清德想採取跟蔡英文一樣的「逆天改命」路線，蔡英文是很無聊的人，但她從2012年選新北市長開始，跟年輕人做各種各樣的行銷、大量的資源灌進去，藉此改變蔡英文的「人設」，即便最後蔡英文沒有很有趣，可是她慢慢懂得年輕人的話語。

李正皓分析，賴清德現在也想走這個路線，但是「逆天改命」的路線需要時間，其實還有另外一種選項「發揮本色」，例如男星基努李維、金城武，兩人都很少在社群上出現，可是帥帥、有神秘感、形象正義且不虛華。

周玉蔻幫腔說，賴清德走「逆天改命」路線時間不夠，而且賴清德本人的魅力太強了，賴清德擁有實體的魅力，長得好看、有親和力、有「某部分的鄰家男孩」氣質又有自我風格，應該把他帶到群眾去，幹嘛在YouTube上自說自話（指賴清德近期接連開設YouTube節目）？

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