騎士噴飛2公尺重摔！高雄白車狠撞等紅燈6機車　驚悚畫面曝光

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名趙姓男子（48歲）昨（12）日上午9時許，開車行經仁武區鳳仁路一處路口時，竟高速衝撞前方停等紅燈的6輛機車，導致一名騎士凌空飛起約2公尺高，重摔落地，畫面相當驚悚，車禍導致5名騎士受傷，所幸送醫後都沒有大礙，趙男沒有酒駕，他宣稱是煞車失靈，詳細事故原因有待進一步調查。

▲轎車在路口撞飛6機車，騎士飛2公尺高。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

有網友在社群網路「社會事新聞影音」PO出一段影片，影片中拍攝者正在鳳仁路路口停等紅燈，當時大雨滂沱，前方還有好幾輛機車也在等紅燈，突然右後方衝出一輛白色轎車，幾乎沒有煞車的情形下，就往機車群衝。

▲轎車在路口撞飛6機車，騎士飛2公尺高。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

畫面只見好像打保齡球般，好幾輛機車被撞得飛噴出去，其中一名騎士更是被撞飛到約2公尺高的空中，重摔落地，畫面十分驚悚。

仁武警分局獲報趕到現場處理，開車的趙男自稱煞車失靈，除了追撞前方停等紅燈6輛機車外，也波及另一輛轎車。

警方趕緊通報119將受傷的5名騎士送醫，1名送榮總、4名送長庚醫院，均意識清醒、無生命危險，警方對相關人員進行酒測，都沒有酒駕，警方表示，發生追撞車禍的車道屬於混合型慢車道，汽機車都可以行走，詳細肇事原因仍待進一步釐清。