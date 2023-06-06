為一聲喇叭爆氣！他亮鎮暴槍狂逼騎士　警搜出槍彈超嗆男秒慫

記者翁伊森、蔡怡萍／嘉義報導

嘉義市昨（5）日下午發生一起行車糾紛，一名機車騎士因前方自小客車開在慢車道上擋住路線，按了聲喇叭提醒，沒想到該車駕駛竟暴怒逼車尾隨，甚至直接在路口亮出槍枝威嚇騎士，警方迅速循線追查到駕駛謝姓男子，並依涉恐嚇、妨害自由罪嫌移送地檢署偵辦。

▲嘉義行車糾紛，男駕駛（右白衣者）亮槍恐嚇騎士。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



事件發生在5日下午16時47分，一名譚姓男騎士騎機車自嘉義市沿台1線往水上方向行駛，行至博愛路二段一家日本料理店前時，因機慢車道遭一輛自小客車行駛佔用，譚男便按鳴喇叭示意，不料此舉竟引爆對方駕駛不悅，駕駛開始一路尾隨騎士，並逼車作勢衝撞。

駕駛一路跟追到台1線劉厝路口，與譚姓騎士停下進行對話，騎士以為單純行車糾紛會談了就此沒事，沒想到起步後對方仍繼續逼車，甚至從車上亮出槍械進行恐嚇，騎士事後立刻到警局報案。

警方指出，經水上警察分局調閱監視器，從車牌追查到涉案自小客車，隨即在嘉義市博愛路二段附近查緝31歲謝嫌到案，謝嫌起初還不斷裝傻、辯說沒有亮槍，並說自己才遭到騎士追車，也是行車糾紛中的「被害人」，氣勢高張態度相當凶狠，警方當場在車上搜出鎮暴槍1支，子彈20發等證物，讓謝男百口莫辯，跟著回警局配合調查，全案以涉妨害自由罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。