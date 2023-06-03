轎車離奇泡魚塭…副駕駛座驚見冰冷男屍！　超詭異姿勢浮水面

▲台南市安平區漁光路1輛車泡在魚塭內。（圖／民眾提供，下同）



記者林悅、黃資真／台南報導

台南市安平區漁光路一處魚塭內昨（2）日下午5時53分發生死亡意外！1輛自小客車不明原因掉落魚塭，警消獲報到場時，發現洪姓駕駛臉部朝上、浮在副駕駛座的水面上，明顯身亡，詳細事發經過、死因還有待釐清。

警方表示，經消防人員打撈上岸，確認死者身分，初步確認為生前落水，且無明顯外傷，由於車內進水，洪男當時是浮在副駕駛座的水面上被發現，但為何是陳屍副駕駛座，仍有待釐清，後續將報請臺南地檢署相驗。