　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

3縣市豪大雨！　「全台下最大」時間曝

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲本周天氣不穩定。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

3縣市豪大雨特報！氣象專家吳德榮提醒，周四至周六「滯留鋒」北返經台灣上空，搭配「西南氣流」，為今年第5波梅雨鋒面降雨最旺盛的期間，各地皆應注意「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）及大量降雨。

豪雨特報：屏東縣

[廣告]請繼續往下閱讀...

大雨特報：高雄市、台東縣

氣象局今天（13日）清晨發布「豪大雨特報」，滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，今日屏東縣有局部大雨或豪雨，高雄及台東（含蘭嶼）地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

（圖／氣象局）

▲▼氣象局說，今天滯留鋒面在台灣南部到巴士海峽附近徘迴。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局說，今天滯留鋒面在台灣南部到巴士海峽附近徘迴，中南部及台東有短暫陣雨或雷雨，南部降雨還是比較持續，而北部及宜蘭、花蓮雨勢較零星，中午過後有局部短暫雷陣雨，天氣不穩定，易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日、周三滯留鋒南移至台灣南端，南部應慎防小範圍「劇烈天氣」及豪雨發生，其他地區降雨相對減緩，但越接近南部越不穩定。

吳德榮提醒，周四起至周六滯留鋒北返經台灣上空，搭配西南氣流，為第5波梅雨鋒面降雨最旺盛期間，各地皆應注意劇烈天氣及大量降雨；周日、下周一滯留鋒北移至北部海面，台灣受西南氣流影響，迎風面中南部不穩定，仍有劇烈天氣及豪雨發生的機率。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
朱凱翔涉性騷《不演了新聞台》宣布暫停播出！聽眾嘆：2台翻車了
3縣市豪大雨！　「全台下最大」時間曝
陳芳盈揭發朱凱翔性騷　深夜進急診室打點滴「心力交瘁」
快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

可以嫁了！3星座男「脾氣好＋賺錢腦」　遇到千萬別放手

台灣尾巴被掃到！　「一條強對流雨帶」曝

60元台鐵便當「這配菜」消失　眾人嘆：為了它才買

1遊客亂入「黑鮪魚季老饕團」問能吃啥　領隊傻眼：幹嘛參加

3縣市豪大雨！　「全台下最大」時間曝

朱學恒告發自己「穩拿不起訴」　呂秋遠：這是一場精心設計的戲劇

烏克蘭超模真情告白：台灣是「我的家」　只想生活在民主的世界

彰化中山國小全國冠軍　241名小泳將歡喜畢業

行李放博愛座被公審！本人PO「空蕩蕩車廂照」反擊：不道歉就告

長輩愛念「不要一直換工作」　他感嘆：很難溝通

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

Jennie巡演唱到一半直接「下台離場」！　YG聲明回應了

鍾成虎陳綺貞正式撕破臉！　打造她「纖塵不染」：撒過最大的謊

整壽星誤砸派在娃臉上　眾人急安撫引百萬觀看

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

朱學恒認錯18秒音檔曝！鍾沛君哽咽批：毫無悔意

可以嫁了！3星座男「脾氣好＋賺錢腦」　遇到千萬別放手

台灣尾巴被掃到！　「一條強對流雨帶」曝

60元台鐵便當「這配菜」消失　眾人嘆：為了它才買

1遊客亂入「黑鮪魚季老饕團」問能吃啥　領隊傻眼：幹嘛參加

3縣市豪大雨！　「全台下最大」時間曝

朱學恒告發自己「穩拿不起訴」　呂秋遠：這是一場精心設計的戲劇

烏克蘭超模真情告白：台灣是「我的家」　只想生活在民主的世界

彰化中山國小全國冠軍　241名小泳將歡喜畢業

行李放博愛座被公審！本人PO「空蕩蕩車廂照」反擊：不道歉就告

長輩愛念「不要一直換工作」　他感嘆：很難溝通

可以嫁了！3星座男「脾氣好＋賺錢腦」　遇到千萬別放手

台灣尾巴被掃到！　「一條強對流雨帶」曝

朱學恒、朱凱翔都被控性騷　他分析「藍軍老虎兩顆牙被剪」

66架F-16V延宕交付　我軍官：幻象再飛10年沒問題

60元台鐵便當「這配菜」消失　眾人嘆：為了它才買

通膨數據公布前夕「美股收高」！　道瓊漲逾189點

太陽花學運發言人控「前波蘭外交官」性侵　駐台辦回應了

「京都動畫縱火案」9月開庭、辯護律師將主張「被告精神失常」

降膚溫、去油光！夏日必備「涼感保養美妝」盤點　AHC防曬氣墊、IPSA潤唇膏

快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

主子一臉厭世模仿她抬腿 馬麻轉頭一看笑翻：學屁啊

生活熱門新聞

首波梅雨「滯留鋒」猛灌　西台灣3天降雨紫爆

邱晨遭爆30年前性侵實習生　客委會宣布停辦紀念音樂會

雲林「蛙呀蛙呀蛙」限定拉麵！整隻青蛙躺裡面

家長見幼師刺青氣炸！怒轟：憑什麼教孩子？

吃飽就想衝廁所！醫曝出現「3症狀」：恐已生病

前輔導長轉戰AV先喊卡　男友：妳露一點沒差！不然怎賺錢

郭台銘IG通話被打爆　限動發文了

她攀上玉山登山口石碑　玉管處回應

行李放博愛座被公審！她PO車廂照反擊喊告

12星座下半年財運曝！「這1星座」有望財富大爆發

律師嘆朱學恒告發自己　穩拿不起訴

「5生肖」禍患上身！下半年衰神降臨

長輩愛念「不要一直換工作」　他：很難溝通

台大「這科系」轉出率近半數！1科系意外超搶手

更多熱門

相關新聞

首波梅雨「滯留鋒」猛灌　西台灣3天降雨紫爆

首波梅雨「滯留鋒」猛灌　西台灣3天降雨紫爆

氣象專家表示，首道梅雨滯留鋒面13日、14日（周二、周三）在台灣附近建立，後續幾天滯留鋒面徘徊，各地皆有雷陣雨機會，本周需留意豪大雨影響。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也引述歐洲數值模式未來4日的雨區模擬，預估還會有一輪更大範圍的雨勢，西部地區強降雨訊號明顯，雨量有機會達到「紫爆」等級。

路中飄一台電冰箱　強雨灌高雄明孝里

路中飄一台電冰箱　強雨灌高雄明孝里

台灣西南方「一大坨水氣」　可能影響7-10天

台灣西南方「一大坨水氣」　可能影響7-10天

3系統同時就位！　2輪降雨高峰時間曝

3系統同時就位！　2輪降雨高峰時間曝

5縣市豪大雨！「滯留鋒+西南氣流」明襲加劇　全台下一周

5縣市豪大雨！「滯留鋒+西南氣流」明襲加劇　全台下一周

關鍵字：

氣象氣象雲吳德榮氣象局

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

不菸酒驚罹肺癌！正妹護理師「哭著上班」：我才30歲

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

獨／陰間至尊坐鎮　5億高中生持「黑令旗」復仇

恩愛後老「妹妹痛、肚子脹」　醫曝羞羞真相

獨／陰間至尊親自查案　黑令旗離奇消失原因曝

女扶跌倒老人被誣賴「妳撞我」！

首波梅雨「滯留鋒」猛灌　西台灣3天降雨紫爆

邱晨遭爆30年前性侵實習生　客委會宣布停辦紀念音樂會

宏國總統訪北京　中國點頭買白蝦

每月領1.3萬補助！財金部會發錢　申請條件一次看

雲林「蛙呀蛙呀蛙」限定拉麵！整隻青蛙躺裡面

家長見幼師刺青氣炸！怒轟：憑什麼教孩子？

吃飽就想衝廁所！醫曝出現「3症狀」：恐已生病

更多

最夯影音

更多
報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」
張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面