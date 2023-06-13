3縣市豪大雨！　「全台下最大」時間曝

▲本周天氣不穩定。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

3縣市豪大雨特報！氣象專家吳德榮提醒，周四至周六「滯留鋒」北返經台灣上空，搭配「西南氣流」，為今年第5波梅雨鋒面降雨最旺盛的期間，各地皆應注意「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）及大量降雨。

豪雨特報：屏東縣

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大雨特報：高雄市、台東縣

氣象局今天（13日）清晨發布「豪大雨特報」，滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，今日屏東縣有局部大雨或豪雨，高雄及台東（含蘭嶼）地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

▲▼氣象局說，今天滯留鋒面在台灣南部到巴士海峽附近徘迴。（圖／氣象局）



氣象局說，今天滯留鋒面在台灣南部到巴士海峽附近徘迴，中南部及台東有短暫陣雨或雷雨，南部降雨還是比較持續，而北部及宜蘭、花蓮雨勢較零星，中午過後有局部短暫雷陣雨，天氣不穩定，易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日、周三滯留鋒南移至台灣南端，南部應慎防小範圍「劇烈天氣」及豪雨發生，其他地區降雨相對減緩，但越接近南部越不穩定。



吳德榮提醒，周四起至周六滯留鋒北返經台灣上空，搭配西南氣流，為第5波梅雨鋒面降雨最旺盛期間，各地皆應注意劇烈天氣及大量降雨；周日、下周一滯留鋒北移至北部海面，台灣受西南氣流影響，迎風面中南部不穩定，仍有劇烈天氣及豪雨發生的機率。