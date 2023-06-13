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這3天雨最大！　端午連假天氣曝

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，周四至周六可說是最不穩定的一段時間。另外，他也分析端午4天連假天氣，連假前半段「中部以南天氣較不穩定」，連假後半段可望更趨向午後熱對流降雨為主。

吳聖宇在臉書說，預估今天（13日）西南季風仍會明顯影響南台灣，高雄、屏東以及南台東一帶仍是最主要的影響區域，有機會出現豪雨等級的降雨量；台南以北到中部地區也算是迎風面區域，同樣會有短暫陣雨或雷雨機會，也要留意局部大雨出現的可能性。

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

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▲▼最新天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

吳聖宇指出，北部、東北部還有花蓮則主要是受白天熱力作用發展的熱對流影響，雖然受影響較小，但熱對流發展的區域也可能有短時較大雨勢，整體天氣都不穩定。

吳聖宇提到，周三滯留鋒面的位置往南移動到巴士海峽，西南季風也跟著南壓，暫時離開南台灣陸地，南部地區可望稍微喘口氣，降雨緩和；不過，大氣狀態還是不太穩定，各地仍要留意白天熱力作用發展的熱對流降雨，仍有可能出現局部較大雨勢或短時強降雨的狀況。

吳聖宇分析，周四起因太平洋高壓逐漸增強西推，鋒面又從巴士海峽北抬到台灣上空，西南季風跟著北上；而且到了周五、周六，鋒面會一路往北抬到台灣北方海面上，西南季風影響的範圍將會擴展到全台灣。

▼本周天氣不穩定。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／氣象局）

吳聖宇提醒，這三天可說是最不穩定的一段時間，迎風面的西半部地區普遍有陣雨或雷雨，尤其新竹以南到高屏、台東一帶要留意局部豪雨發生的機會，新竹以北到宜蘭、花蓮等地也會有局部大雨出現的可能性。

吳聖宇表示，周日鋒面被太平洋高壓繼續往北推到長江以南、東海一帶，台灣仍位於鋒前的西南季風環境內，不過，比較強風的部分會逐漸往大陸華南沿海移動，台灣受影響的程度減小，中南部仍然容易有短暫陣雨或雷雨，其他地方留意白天熱對流發展造成的降雨，局部地區仍有大雨出現的機會。

▼民眾外出記得攜帶雨具。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

▲▼午後雷陣雨、大雨、豪雨、梅雨。（圖／記者黃克翔攝）

吳聖宇指出，下周一之後高壓勢力逐漸趨向台灣附近，滯留鋒面的位置則是在長江以南到東海一帶呈現南北擺動，一直到端午連假的前半段（下周四、下周五），台灣都還是受西南風環境的影響，中部以南地區天氣較不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨機會，其他地方留意午後熱對流帶來的降雨。

吳聖宇說，端午連假的後半段（下周六、下周日）高壓勢力進一步增強，天氣型態可望更趨向夏季型的午後熱對流降雨為主，後續如果高壓勢力穩定維持，那麼今年的梅雨季也算是大致告一段落了，逐漸要進入夏季的狀態，接著可能就是要留意颱風的發展狀況，但時間還很早，後面變化還有待觀察。

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