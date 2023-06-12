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梅雨災損年均30億！台灣2條件易催生「致災大魔王」　4知識一次看

▲▼午後雷陣雨、大雨、豪雨、梅雨。（圖／記者黃克翔攝）

▲梅雨是台灣重要的降水來源。（圖／記者黃克翔攝）

記者閔文昱／綜合報導

梅雨是僅次於颱風的重要降水來源，為台灣一年提供約30%的降雨量，不過有時帶來的致災性降雨也會造成淹水、坍方、落石、土石流等威脅。中央氣象局指出，梅雨季短短兩個月的雨量，就占全年的1/5到1/3不等，期間相關的水患與災害，平均每年造成30億元的損失，提醒民眾必須要有防災意識。

鋒面靠近，未來一周台灣溼答答，今夏最典型的梅雨滯留鋒面明（13日）起將滯留台灣附近徘徊，預期將帶來致災性降雨，周四（15日）南移巴士海峽後，周五（16日）又回到台灣附近徘徊，各地都有局部短暫陣雨，中南部雨勢明顯，嚴防短延時強降雨或豪雨。

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關於「梅雨」，氣象局今補充4個小知識，首先「梅雨季不是2個月天天都在下雨，也不是每次下雨都又急又猛」，只有在梅雨鋒面接近或通過的時候，大氣變得相對不穩定，才容易下雨，而每道梅雨鋒面形成、移動時大氣的條件都不盡相同，因此特性也不太一樣，有的會移動的很快，有的則是近似滯留，「因此我們也會感受到每次梅雨鋒面接近時，降雨的型態、強度、持續時間都有差異。」

▲氣象局分享關於梅雨的4件事。（圖／氣象局）

▲氣象局分享關於梅雨的4件事。（圖／氣象局）

第二，是「大氣條件相互配合下，降雨就可能高度致災」。氣象局說明，有些梅雨鋒面影響時，台灣會出現連續數日的強降雨或豪雨，這也是梅雨造成災害的主要原因，而要出現這種高度致災的梅雨鋒面，除了夏季季風外，還需要其他高、低層大氣的條件相互配合，當這些條件都就位時，鋒面停留的附近就容易出現持續性的強降雨。

第三，「台灣的地理位置、獨特的地形都是重要因素」。氣象局指出，梅雨季期間，有時候致災的並不是鋒面本身，比如台灣高聳的山脈，使得氣流遇到地形很容易就被抬升，有利豪大雨發生。而梅雨鋒面上非常不穩定的大氣條件，也容易發展出高度致災的「中尺度對流系統」，這些系統可以產生很劇烈的降雨，往往生命期又偏長，容易長時間的停留在同一區域，是梅雨鋒面上的「致災大魔王」

最後，氣象局提醒，「面對梅雨季，必須要有防災意識」，因為梅雨季期間的強降雨一直是台灣重要的氣象災害之一，期間相關的水患與災害，平均每年造成 30 億元的損失，有時甚至會有損失超過百億的大規模災情，「像是1981年的五二八水災、1984年的六三水災，其他像是1993年、2005年、2006年、2012年和2017年，都有廣泛、大規模的災情。」

氣象局說，面對梅雨季，不能有「清明時節雨紛紛」的既定印象，那並不是梅雨的真面目。

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