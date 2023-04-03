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家中過動兒如「小火龍」　桃園衛生局：可能是這些狀況快尋求專業

▲家中過動兒如「小火龍」

▲家中過動兒如「小火龍」，桃園衛生局提醒家長快尋求專業。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

雙薪家庭的小柔與先生努力工作，盡可能提供孩子最舒適的生活環境，但孩子經常忘東忘西且老師在聯絡簿上告知，孩子在學校中容易與同學起衝突，課堂上會發出怪聲、干擾其他同學上課，考試時容易粗心漏答，請家長一起協助督促。

小柔原以為是老師教導方式的問題，但不論怎樣調整或提醒，還是經常出狀況，然孩子在練習直排輪、游泳時又可以非常專注，直到尋求兒童心智科醫師協助，才了解孩子的這些行為是受到注意力不足過動症（ADHD）的困擾，經過醫師妥善的說明與治療，孩子學業成績提升，脾氣變得比較溫和，學校也很少抱怨孩子的在校狀況。

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桃園市政府衛生局洪健翔科長3日表示：孩童在成長的過程中可能因為前額葉發育較慢，以及部份神經傳導物質失常等，出現注意力不足的情形，影響孩子人際關係、學校課業及家庭生活。

因此，當發現家中孩子有這樣的情形時，建議及早接受適切的治療，給予合適的治療計畫，同時學習與調整孩子的互動教養方式，培養孩子的興趣及喜好，增加孩子成就感，當孩子的注意力不佳或過動行為影響他人時，清楚說明限制原因，與孩子共同找出替代方案，減少批評或責罵，可降低親子衝突，也幫助孩子學習自我控制與社會期待。

另外，衛生局今年規劃辦理注意力不足過動症 (ADHD) 家長情緒支持團體，歡迎有意願參加的家長們可以電話洽詢（ 03-3656995）及報名，若有心理諮商需求也歡迎至「桃園市社區心理衛生中心」網站預約免費心理諮詢面談服務，期
與您一同陪伴家中的小火龍健康平安的成長。

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