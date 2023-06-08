疫後學貸補助「7／10查詢資格」　教育部：原則免申請

▲教育部表示，疫後學貸補助方案，7月10日可在線上系統查詢補助資格。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為照顧在學弱勢生、協助青年減輕負擔，教育部推動「就學貸款補助方案」，協助貸款人償還1年本息，教育部今（8日）指出，疫後就學貸款補助，將以6月20日為資格認定基準日，原則免提出申請，由政府主動勾稽審查補助資格，預估54.6萬人符合資格，7月10日貸款人可以身分在線上系統查詢補助資格，也提醒不會核發現金，而是直接扣抵貸款人向承貸銀行貸款額度。

行政院在今年2月宣布推出「就學貸款補助方案」，編列220億元特別預算經費，協助貸款人償還1年本息（非在學）或一學期貸款本金（在學），根據教育部統計，符合疫後就學貸款補助方案共54.6萬人，原則上借貸人免提出申請，由政府主動勾稽審查。

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教育部今天表示，疫後學款補助，以6月20日為資格認定基準日，原則免提出申請，由政府主動勾稽審查補助資格，符合疫後學貸補助方案資格者，由承貸銀行從今年7月的本息開始連續扣抵，也就是7月期的本息，將根據銀行帳款處理機制，在8月時貸款人繳款時直接扣抵，避免直接發送現金給貸款人而用於其他支出，真正減輕貸款人就學貸款的還款負擔。

教育部進一步說明，如果是在學中及非在學貸款人本人或其配偶為懷孕者，或非在學的貸款人為低收入或中低收入戶者，因為需要以6月20日當下最新的條件進行審查，以照顧貸款人，需請此類貸款人從6月1日至8月31日前，檢附國民健康屬編印的孕婦健康手冊，或者診斷證明書、戶籍所在地政府核發的低收入戶/中低收入戶證明等文件，到「疫後就學貸款補助方案線上系統」提出申請，申請截止日為8月31日，符合資格者可享有補助。

教育部再次提醒，疫後學貸補助核算後，將由承貸銀行從今年7月起，陸續以信件、簡訊或電子郵件等方式通知符合補助資格貸款人。針對疫後就學貸款補助方案申請相關問題，教育部自112年6月1日起，已經設置專線電話02-7745-3860（9時至18時），貸款人也可撥打承貸銀行疫後就學貸款補助方案專線電話，包括台灣銀行02-2349-3333轉303、台北富邦銀行02-8751-6665轉5、高雄銀行0800-813-668（免付費服務電話）、07-557-5595、台灣土地銀行07-5515231轉161。