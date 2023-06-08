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教育部特殊教育獎學金　中華醫大133位學生獲獎總金額273萬

▲中華醫大特殊教育學生獎助學金總共獲得273萬元，由校長孫逸民代表頒給獲獎的學生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫大特殊教育學生獎助學金總共獲得273萬元，由校長孫逸民代表頒給獲獎的學生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

教育部111學年度特殊教育學生獎助學金，中華醫事科技大學有133位學生獲獎，總金額273萬元，7日由校長孫逸民代表頒發，孫逸民校長對受獎學生克服身心障礙，勤學向上的精神當面嘉許，也期許他們在華醫的學習有滿滿的收穫。

中華醫大特殊教育學生獎助學金頒發典禮中午在圖書館旁開放空間舉行，校長孫逸民、學務長王素真、學生輔導中心主任李德修等師長共同出席為學生頒獎及祝福勉勵。

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此次獎助學金由教育部獎勵身心障礙學生奮發向學特殊教育獎學金及助學金項下核發，以獎勵111學年度學業成績優良的特殊教育學生為主，總計有133名，總獎助金額273萬元，依學業成績及障礙等級，獎助金額從1萬元至4萬元不等。頒獎主題為「愛礙星光，耀眼奪目」，寓意每一顆星星都象徵著一位特殊教育學生，雖然因障礙限制亮度，但經過不斷學習、精進，也可以在各自的領域發光發熱，閃爍著獨一無二耀眼燦爛的光芒。

133位獲獎學生，每位的背後都有艱辛努力的故事，有人是輕度先天性智能障礙，刻苦學習穴道、按摩技術，不僅在家人朋友的協助下創立自己的按摩工作室，也重返校園在學業更上一層樓。也有學生是肢體障礙，拄著枴仗或乘坐輪椅，即使行動不便也力學不輟，不放棄任何課程的學習，求知的毅力令人感動。

▲中華醫大特殊教育學生獎助學金總共獲得273萬元，由校長孫逸民代表頒給獲獎的學生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

中華醫大秉持關懷及有教無類的精神，為讓有心向學的特殊教育學生可以圓夢，營造友善的校園環境，幫助身心障礙學生適應校園生活和學習。此外，設置資源教室，安排有經驗的特殊教育輔導員，專責協助特殊教育學生連結校內外資源、提供學習輔具及策略、課業輔導、特殊考場以及辦理各式活動協助學生融入團體生活。目前全校共有212位特殊教育學生，在教育輔導員、導師和同儕的協助下，學生勤勉向上，約有62%學生達到申請教育部獎助學金的標準。

孫逸民校長頒獎時除了向得獎學生表達祝賀外，也鼓勵學生相信自己的能力和價值，不要懼怕失敗，只要堅持努力，每個人都可以是最閃亮的星星，也期盼在學習的路上，都有滿滿的收穫。

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