陳其邁遭控不當解僱「欠我道歉」　前助理還原25年前事發經過

▲高雄市長陳其邁。（資料照／記者賴文萱攝）

記者呂晏慈／台北報導

有匿名網友11日晚間在Dcard社群平台發文，指控曾在1998年擔任高雄市長陳其邁立委任內的國會助理，卻在南下輔選時遭遇襲胸、倒在路邊被送到高雄榮總急診，未料事後卻遭辭退，點名「陳其邁，你欠我一個道歉」；不過，當時任職於國會辦公室的前助理指出，該指控與事實有出入，當事人在家休息兩個多月，立法院也持續支付當事人薪資，但其並未回團隊上班。

有網友昨天晚間以「#我們不要就這樣算了 #Me Too」為題撰文表示，1998年她任職於時任立委陳其邁國會辦公室，當時陳其邁競選連任，她被要求南下輔選，未料一日晚間在騎自行車下班過程中，遇到一名形貌猥瑣、騎著機車的中年男人襲胸。

她回憶，「渾身是傷的我倒在黑漆一片的馬路中央悔恨不已，為什麼為什麼為什麼沒能記住車號？傷口的血汨汨而流，全身像廢了似的動彈不得，但比起傷口更痛的是心破了一個大洞，我就這樣躺在馬路上崩潰痛哭」，隨後她被救護車送往高雄榮總急診，「在急診室好幾個小時，整個過程只有陳姓助理前來處理，在高雄家大業大的委員及他時任台北市政府秘書長高位的爸爸則毫無聞問」。

她控訴，大概兩個禮拜後，她接到鄭姓助理電話「委員要妳到辦公室辦離職手續」，一頭霧水的自己強打精神致電陳其邁問是什麼情況，陳冷冰冰回「辦公室好幾個助理都希望妳離職」、「反正很多人都不希望妳回來啦」，之後，鄭姓助理更打來補刀「委員說這個月薪水誤撥了，請妳歸還」。

她並指，「這些年，每每看著電視上的他，明明是個冷血狡獪的人，卻披著『暖男』的外衣吃香喝辣、飛黃騰達，真不禁感嘆老天有眼嗎？」她表示，「阿姨我自揭二十多年前的舊瘡疤，期許台灣能給所有女性更友善的對待。我的自我療瘉只剩最後一里路。陳其邁，你欠我一個道歉」。

不過，陳其邁前助理還原25年前事發經過表示，當時任職陳其邁立委辦公室的鄭姓、莊姓助理，和辦公室工讀生，但當事人發文內容和25年前的事發經過，有相當落差和出入。時任陳其邁助理的鄭先生回憶當年情況，他說，1998年適逢第四屆立委選舉，時任立委的陳其邁在高雄競選連任，所有台北的助理在當年9月皆已南下輔選，立委辦公室同仁也全力協助昨夜發文的前助理，安頓她在高雄的交通、住宿等生活庶務，事發當晚，當事人自行騎車途中不幸發生車禍令人遺憾。

辦公室前助理表示，當事人受傷後，辦公室全力協助她在醫院的治療，「陳其邁委員當晚人在台北，得知消息後除指派辦公室妥善照顧受傷同仁，並致電傷者家長表達歉意，並請傷者安心休養，康復後再回來上班」，當時，陳其邁特別指派同仁，從高雄搭機陪伴當事人回台北返家休養，到12月5日選舉結束。

鄭姓前助理補充，當事人在家休息兩個多月，立法院也持續支付當事人薪資，非該助理所稱二周，到12月5日選舉結束，該名前助理都沒有回到團隊上班，選後辦公室多次與她聯繫，對方表示無法回辦公室上班，因此由辦公室辦理離職手續。