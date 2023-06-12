5縣市豪大雨！「滯留鋒+西南氣流」明襲加劇　全台下一周

▲本周天氣不穩定。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

南部5縣市豪大雨特報！中央氣象局提醒，未來一周天氣不穩定，易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。氣象專家吳德榮指出，周二「滯留鋒」南移經台灣上空，有「西南氣流」配合，慎防「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）及豪雨發生。

豪雨特報：高雄市、屏東縣

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大雨特報：嘉義市、嘉義縣、台南市

氣象局今晨發布「豪大雨特報」，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今日高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，嘉義及台南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風、溪水暴漲，山區慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

▲▼南部5縣市大雨特報。（圖／氣象局）



氣象局說，今日低壓帶持續影響，各地有短暫陣雨或雷雨，南部地區降雨會比周日明顯，其他地區午後於山區及近山區處雨勢較大，易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率；氣溫方面，不下雨時仍然悶熱，各地高溫預測約28至32度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日梅雨滯留鋒在北部海面，西南風輸送的水氣多，大氣不穩定，局部地區有陣雨或雷雨，午後對流旺盛，降雨範圍擴大、雨勢增強，要注意小範圍劇烈天氣。



吳德榮分析，周二滯留鋒南移經台灣上空，有西南氣流配合，慎防劇烈天氣及豪雨發生；周三滯留鋒南移至台灣南端，中南部仍有明顯降雨，其他地區降雨相對減緩，但不穩定仍需注意。



吳德榮表示，周四起至周六滯留鋒北返經台灣上空，滯留鋒搭配西南氣流，恢復梅雨旺盛期的型態；周日、下周一滯留鋒北移至北部海面，台灣仍受西南氣流影響；周四至下周一應持續注意劇烈天氣，及連日的大量降雨致災。