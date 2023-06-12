媽後悔被推銷1.5萬元「寶寶寫真毛片」　1原因獲全額退款

記者黃翊婷／綜合報導

新竹藍姓婦人產後在某月子中心坐月子，2022年11月間經業務人員推銷，花費1萬5000元購買寶寶寫真照106張毛片，後來覺得收費過高反悔，要求退款卻只拿回3750元，憤而決定提告。新竹地院法官審理後，認為業者提供的是「方便瀏覽的小檔案」，並非契約內容的光碟檔，等同未完成履行契約內容，最終判業者應全額退款，全案仍可上訴。

▲藍婦經推銷花費1萬5000元購買寶寶寫真的全檔毛片，事後後悔，業者卻只願意退款3750元。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

藍婦在判決書中主張，產後在某月子中心坐月子，期間接受「加值服務」可獲贈一張含相框的寶寶寫真照合約，2022年11月13日拍照時，攝影師說拍了106張寶寶照片，4天之後又在業務人員的強力推銷之下，簽訂專業兒童攝影契約，當下必須支付1萬5000元才能拿到106張全檔毛片。

藍婦表示，她在完成匯款大約5個小時之後，越想越覺得不對勁，認為業者收取的費用過高，因此透過LINE表明想要解約並退費，但業者以「照片的電子縮圖檔已傳送到媽媽手機，智慧財產價值無法收回」為由，僅願意退款3750元，讓她十分不滿，這才決定提告。

攝影公司則表示，該商品屬於數位商品，是《消費者保護法》解除權之合理例外情事，藍婦無法解除契約，況且當下「商品」已經透過手機傳給藍婦，之後會再轉成光碟檔交付，確定購買的時候，藍婦也有確認過費用以及契約內容，這次交易並非訪問交易，所以無法退費。

然而，新竹地院法官認為，業者與藍婦的交易屬於訪問交易無疑，通訊交易或訪問交易通常是在消費者無法詳細判斷或思考的情形下，使消費者購買不合意或不需要的商品，為了平衡消費者在購買前無法獲得足夠的資料或時間加以選擇，才會立法保護，讓消費者在收受商品7日內享有猶豫期間，有時間詳細考慮並予以解約機會。

法官接著提到，業者在與藍婦的LINE對話中表明，「挑片當天給的檔案會先給較小檔方便瀏覽，之後商品寄出會有較大的檔案」，出庭時也自陳「（檔案）由手機傳送給媽媽，之後會轉成光碟檔給客戶」，可見藍婦購買的全毛片檔商品是指「會製成光碟的較大檔案」，而非方便顧客瀏覽的較小檔案，也就是說，業者其實尚未完成履行契約內容，最終判業者應全額退款，全案仍可上訴。