花3000元買春「付玩具假鈔」　衰男反遭痛毆搶走37萬

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）2019年6月間前往新竹縣買春，但交付的3000元費用中不慎混入玩具鈔票，結果被應召站成員抓包，反而遭4人暴打一頓，不僅被迫脫光衣物跪在彈簧床上，連37萬元存款也被搶走。新竹地院法官審理後，分別依結夥強盜罪，判處其中3人3年7個月至3年9個月不等的有期徒刑。

▲阿強聲稱，自己不小心將玩具鈔混入真鈔才會誤用，並非故意的。（示意圖／記者劉維榛攝，與本案無關。）

判決書中提到，阿強2019年6月21日晚間8時許前往新竹縣某應召站進行性交易，但在交付3000元費用時混入玩具鈔票，結果當場被識破，接著4名男子帶著球棒進入房間，以他使用假鈔為由，分別以徒手及球棒痛毆一頓，導致他四肢、背部、腰部、臉部擦挫傷，胸骨也遭打到挫傷。

但事情到此還沒結束，4人接著要求阿強把衣服全部脫掉並跪在彈簧床上，他們趁機翻看皮包、手機內的物品及資料，取走金融卡、身分證、健保卡及駕照，然後出言恐嚇若不交出銀行帳號密碼，就要「把你押走」、「要打斷你手腳」、「麻布袋準備好了」。

阿強原本不肯說，又挨了一頓揍才說出密碼並解鎖手機。4人隨即各自分配工作，將阿強2個銀行帳號中的存款提領一空，總計搶走37萬2000元，分贓完成後才在隔日凌晨0時許將人放走。

阿強離開應召站後，立即前往新竹縣新湖警分局報案，檢警隨後循線將涉案4人逮捕，除了其中1人由檢方另案偵辦，其餘3人皆被依法起訴。而對於是否故意使用假鈔，阿強表示，購買假鈔是準備在婚禮用的，可能是不小心跟真鈔混在一起，才會不慎誤用。

新竹地院法官審理之後，認為3人的行為破壞社會風氣，正值青壯年卻不思以正途獲取財物，可見自我檢束能力低弱，也不懂得尊重他人的財產權，因此依結夥3人以上攜帶兇器強盜罪，分別判處3年7個月至3年9個月不等的有期徒刑；另依媒介容留性交罪各判處3個月至5個月不等的刑期，此部分得易科罰金，全案仍可上訴。