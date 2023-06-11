使用LINE「1功能」他嘆沒禮貌！　一票反推爆：適時的句點

▲原PO討厭「表情符號」功能。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

通訊軟體LINE相當方便，可以交辦公事、聊天聯繫情感等。不過，近日就有網友發文表示，他覺得LINE「以表情點回應」的功能很討厭，好友若只按了表情符號而未回訊息，「真的是煩上加煩！」貼文曝光後，一票網友反推爆這個功能。

這名網友在臉書社團「匿名3公社」上發文，劈頭直呼「有人也覺得LINE的那個『以表情點回應』很討厭嗎？」每次看到好友只在訊息框按表情符號、不再回覆其他內容，就讓他覺得這個人很沒禮貌，「說句『是的哈哈』或回貼圖也沒那麼討厭」。

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原PO接續著說，好友按了表情符號以後，LINE並不會跳訊息通知，所以當他過了一段時間點開聊天室，卻發現對方只按了個表情，便頓時覺得自己像傻瓜一樣，還等回應等這麼久，「LINE不跳通知，朋友又這樣回應了等於沒回應，真的是煩上加煩」。

▲長按即可回表情符號，但限7天內的訊息。（圖／記者周亭瑋攝）

貼文曝光後，一票網友反而表示，「完蛋，我都按那個回覆耶，覺得很方便呀」、「有時候不知道要回啥，那個很方便」、「在群組裡這樣可以避免貼圖洗版，我覺得很不錯」、「有時候別人給貼圖，不回應都覺得自己沒禮貌，我覺得表情貼很好啊！適時的句點」、「我覺得很方便耶，尤其工作群組，可以讓對方知道我已經有看了，也不會洗版」、「有回覆就不錯了，至少還有點表示」。

也有網友表示，「我也覺得很敷衍，寧願隨便丟一張圖過來，或者直接已讀我都不會覺得怎樣」、「最討厭是問問題等對方回覆，然後被已讀不回」、「我覺得『收回』比較討厭」。原PO則在留言處強調，「大群組（按表情符號）沒事，是針對於單一對話，其實沒通知真的很困擾」。

事實上，「聊天室表情符號」功能已推出好一段時間，凡是LINE電腦版 7.3（含）以上、手機LINE版本為11.11.0（含）以上，iOS、Android系統皆適用。該功能只要長按文字訊息或圖片，就會跳出表情符號的選項，不過只能回應7天內的訊息。