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有米奇、唐老鴨！LINE「10款免費貼圖」限時下載

▲▼LINE,滑手機。（圖／記者劉維榛攝）

▲LINE貼圖可以豐富聊天室。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

LINE近期推出好幾款免費貼圖，其中包含超人氣的米奇、米妮、唐老鴨，上頭文字也相當實用。《ETtoday新聞雲》也整理出10款免費貼圖的下載連結、使用期限，趕快手刀下載，豐富聊天室！

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE）

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▲免費貼圖快手刀下載。（圖／翻攝自LINE，下同）

DISNEY×TOMMY 官方聯名貼圖

下載期限｜至7月6日
使用效期｜180天
條件｜加入「TOMMY HILFIGER」好友

請點此下載

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE）

LINE VOOM × 小水豚

下載期限｜至6月22日
使用效期｜90天
條件｜加入「LINE VOOM」好友

請點此下載

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE）

小三美日×米工Better mii

下載期限｜至7月6日
使用效期｜90天
條件｜加入「小三美日」好友

請點此下載

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE）

LINE 發票管家 × 奇怪的小東西們

下載期限｜至7月5日
使用效期｜90天
條件｜透過LINE發票管家綁定手機條碼

請點此下載

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE）

LINE購物 × 上班族鴨鴨

下載期限｜至7月6日
使用效期｜90天
條件｜加入「LINE購物」好友

請點此下載

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE）

LINE購物 × 熊貓本丸

下載期限｜至6月27日
使用效期｜90天
條件｜加入「LINE購物」好友

請點此下載

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE）

LINE購物直播×林北係熊

下載期限｜至6月28日
使用效期｜90天
條件｜加入「LINE購物直播」好友

請點此下載

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE）

台灣房屋-房仲日常2.0

下載期限｜至6月29日
使用效期｜180天
條件｜加入「台灣房屋」好友

請點此下載

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE）

LINE禮物 × 魚子醬

下載期限｜至6月16日
使用效期｜90天
條件｜加入「LINE禮物」好友

請點此下載

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE）

LINE購物護照★歐吉喵畢業快樂篇

下載期限｜至6月9日
使用效期｜90天
條件｜開通「LINE購物」護照

請點此下載

下載更多貼圖請點此：LINE「6款可愛貼圖」快下載！　隱藏版賺到了

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

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