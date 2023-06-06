有米奇、唐老鴨！LINE「10款免費貼圖」限時下載

現在大多數的人溝通都會使用聊天軟體，但因為文字無法表達完整的情緒，可能一不小心就惹怒對方。一名女網友表示，最近用LINE和長輩聊天，結果對方回了1個字，讓她看了一肚子火，好奇大家聊天時是否也會和她一樣？文章曝光後兩派網友戰翻，就有人建議「可以教他們用貼圖」。