有米奇、唐老鴨！LINE「10款免費貼圖」限時下載

▲LINE貼圖可以豐富聊天室。（示意圖／記者劉維榛攝）
記者曾筠淇／綜合報導
LINE近期推出好幾款免費貼圖，其中包含超人氣的米奇、米妮、唐老鴨，上頭文字也相當實用。《ETtoday新聞雲》也整理出10款免費貼圖的下載連結、使用期限，趕快手刀下載，豐富聊天室！
▲免費貼圖快手刀下載。（圖／翻攝自LINE，下同）
DISNEY×TOMMY 官方聯名貼圖
下載期限｜至7月6日
使用效期｜180天
條件｜加入「TOMMY HILFIGER」好友
LINE VOOM × 小水豚
下載期限｜至6月22日
使用效期｜90天
條件｜加入「LINE VOOM」好友
小三美日×米工Better mii
下載期限｜至7月6日
使用效期｜90天
條件｜加入「小三美日」好友
LINE 發票管家 × 奇怪的小東西們
下載期限｜至7月5日
使用效期｜90天
條件｜透過LINE發票管家綁定手機條碼
LINE購物 × 上班族鴨鴨
下載期限｜至7月6日
使用效期｜90天
條件｜加入「LINE購物」好友
LINE購物 × 熊貓本丸
下載期限｜至6月27日
使用效期｜90天
條件｜加入「LINE購物」好友
LINE購物直播×林北係熊
下載期限｜至6月28日
使用效期｜90天
條件｜加入「LINE購物直播」好友
台灣房屋-房仲日常2.0
下載期限｜至6月29日
使用效期｜180天
條件｜加入「台灣房屋」好友
LINE禮物 × 魚子醬
下載期限｜至6月16日
使用效期｜90天
條件｜加入「LINE禮物」好友
LINE購物護照★歐吉喵畢業快樂篇
下載期限｜至6月9日
使用效期｜90天
條件｜開通「LINE購物」護照
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