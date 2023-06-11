蘆洲夜市大亂鬥！「罵女員工」惹人客不爽　拉麵店老闆抄椅子反擊

記者戴上容／新北報導

新北市蘆洲中央路一間拉麵攤發生火爆糾紛！31歲日本籍松下姓老闆昨10日晚間，喝斥女員工時聲量過大，引起隔壁熱炒店鍾姓顧客關切，雙方爆發推擠，拉麵店老闆拿起椅子作勢攻擊，鍾男也出拳反擊，蘆洲警方獲報到場後，迅速將雙方帶回，儘管雙方都不願提告，但警方仍依違反社維法裁處。

▲蘆洲一間拉麵攤昨天發生衝突 。（圖／翻攝我是蘆洲人）

▲蘆洲一間拉麵攤昨天發生衝突，老闆拿起椅子作勢反擊。（圖／翻攝我是蘆洲人）

事件發生在昨10日晚間7時許，日本籍松下姓男子在蘆洲區中央路巷弄內開設拉麵店，開門營業時在店內大聲喝斥女員工，卻因聲量過大，引起隔壁熱炒店的58歲鍾姓顧客注意，上前要求小聲點，雙方爆發糾紛，整起事件PO網引發議論。

民眾匿名在「我是蘆洲人」匿名PO文，「蘆洲夜市裡面這家拉麵的老闆真的很離譜，幾乎每天都在罵自己的員工，已經被罵走好幾個，昨天下午更扯，是對著其他攤位正在排隊的客人大罵，對面店家吃飯的客人看不下去，請拉麵店的老闆小聲一點，然後拉麵店老闆理智線斷掉就吵起來了！當老闆不需要罵員工罵的這麼誇張」。

畫面中可見，一群人不斷向拉麵店嗆聲，拉麵店這方也不示弱，大聲喝斥回去，並且拿以椅子作勢要反擊，險些引發大亂鬥，原來整起事件疑是路過民眾聽到老闆大聲斥責員工嫌吵，過程中疑似怒砸酒瓶，不禮貌的舉動，讓拉麵店老闆瞬間暴怒，被路過民眾錄下PO網；蘆洲警方獲報趕抵，經查雙方以徒手推擠，現場無人受傷，雙方均不提出告訴，全案依社會秩序維護法第87條送辦裁罰。

