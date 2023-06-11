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搞大15歲女友肚子！法少年「竟把她活活燒死」一屍兩命　被判18年

▲桃園市陳姓男子於2019年3月間在某KTV找傳播妹唱歌，凌晨結束後竟佯稱酒醉，請傳播妹至摩鐵陪睡，卻趁機連續2次硬上性侵得逞。（示意圖／視覺中國CFP）

▲法國一名15歲少女懷孕，竟被男友刺傷後活活燒死。（示意圖／視覺中國CFP）

記者吳美依／綜合報導

法國一名17歲少年發現小女友懷孕，竟把對方誘騙至偏僻小屋，狂捅數刀後活活燒死，9日被判18年有期徒刑。根據官方數據，法國每3天就有一名女性遭前任或現任伴侶殺害，此案也再度引爆民眾怒火。

《法新社》引述調查結果及法庭文件報導，2019年，15歲死者在法國北部城鎮克雷伊（Creil）一間小屋裡遇害，驗屍結果顯示，她身上有刀子造成的「多處傷勢」，而且起火時仍在呼吸。死者當時可能處於懷孕初期，手提包裡找到一根結果呈陽性的驗孕棒，並且曾與凶手有過一段戀愛關係。

檢察官阿布里亞爾（Loic Abrial）認為，少年「準備摧毀一切，以拯救自己的形象，並且避免父母的反對」，這起犯行「每一個階段都是預謀的」。儘管他曾尋求更重的20、30年刑期，但考量到凶手犯案時未成年，法官做出18年徒刑的裁定。

瓦茲省（Oise）特別少年法庭9日宣判量刑之際，凶手仍堅稱自己是無辜的，不解地問，「為什麼？為什麼？你們錯了，我是無辜的。」死者哥哥憤怒痛哭大吼，「18年！這就是法國的正義！」他與被告方發生激烈衝突後，當場暈厥送醫。

《法新社》寫道，此案尤其令人震驚，不只因為死者年紀很小，而且在案發2年前就淪為性侵受害者，但當時被控犯案的另外4名年輕人僅被判6個月至2年緩刑。

死者家庭律師赫里（Negar Haeri）表示，少女以前被侵犯的影像在網路流傳，就是為了展現她是一個「可以上床但也可以擺脫」的人。她預估，考慮到審前拘留及減刑，本案的17歲凶手可能8年內就會出獄，痛批「司法不關心針對女性的暴力。」被告辯護律師阿爾菲（Elise Arfi）則說，現在評論上訴的可能性為時過早。

 

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