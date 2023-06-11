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整周天氣都不穩！鋒面來回徘徊　「低壓擾動逼近」雨最大時段曝

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▲今日各地天氣不穩定。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日持續受到鋒面影響，熱對流加成作用下仍可能帶來大雨，尤以西半部山區以及大台北、東半部為主。明日起受到西南季風水氣影響，天氣持續不穩定，周二、三受低壓擾動影響，雨勢加劇，周四降雨暫時趨緩，但周五以後降雨機率又會再度提高。

天氣風險氣象分析師吳聖宇表示，今日各地仍要留意熱對流可能帶來的局部較大雨勢，由於風向以及地形的關係， 地區受影響還是會比較大，外出活動或是到山區活動都要多加小心天氣的變化。各地白天高溫30-32度。

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明日從南海北部延伸到台灣附近是大範圍的低壓帶，各地全天都可能有短暫陣雨或雷雨，白天因為熱力作用加入，山區的熱對流雷雨發展明顯，並且隨著西風到西南風往北部、東半部擴散，有機會帶來局部較大雨勢。

▲五縣市大雨特報。（圖／氣象局）

▲目前已有五縣市大雨特報。（圖／氣象局）

周二鋒面結構重整，並且逐漸有低壓擾動在南海北部到東沙島海面一帶發展起來，周三受到低壓擾動通過的影響，嘉義以南到高屏、台東一帶雨勢有加大的趨勢，並有大雨甚至局部豪雨發生的機會，其他地方也持續會有短暫陣雨或雷雨，同樣會有局部大雨。

周四各地降雨較為趨緩，但周五、六鋒面又會往北移動，再度通過台灣上空，同時也伴隨較強的西南季風水氣，各地持續有陣雨或雷雨，西半部地區，尤其中南部一帶要留意大雨或局部豪雨發生的可能性。

周日鋒面逐漸北上到台灣北部海面，受到鋒前西南季風的影響，天氣仍不穩定，各地有短暫陣雨或雷雨，雖然雨勢可望較為緩和，不過仍有局部大雨出現的機會。

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