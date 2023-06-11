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滯留鋒「罩台上空」時間曝　防致災大量降雨

▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾外出記得攜帶雨具。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局提醒，未來一周天氣不穩定，易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。氣象專家吳德榮指出，周二、周三「滯留鋒」南移經台灣上空，有「西南氣流」配合，慎防「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）及大量降雨致災。

氣象局說，今天（11日）鋒面位於北部海面，天氣依然不穩定，各地都有局部短暫陣雨或雷雨，尤其午後山區及近山區處雨勢可能較大，易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率；氣溫方面，沒下雨的時候感受稍悶熱，各地高溫預測約30至32度，南部近山區或河谷地會更高一些。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今天、周一梅雨季第5波鋒面（為滯留鋒）在北部海面，西南風輸送的水氣多，大氣不穩定，局部地區有陣雨或雷雨，午後對流旺盛，降雨範圍擴大、雨勢增強，要注意小範圍劇烈天氣。

吳德榮表示，周二、周三滯留鋒南移經台灣上空，有西南氣流配合，慎防劇烈天氣及大量降雨致災；周四滯留鋒南移至台灣南端，降雨相對減緩，為短暫空檔；周五、周六滯留鋒再北返經台灣上空，恢復梅雨旺盛期的型態；下周日、下周一滯留鋒北移至北部海面，台灣受西南氣流影響，應續防劇烈天氣及連日大量降雨。

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