爆乳鋼琴YTR脫了！裸身M字腿「用書包遮絕對領域」　尺度再突破

▲小P的尺度越來越大。（圖／翻攝自instagram／Pan Piano）

記者施怡妏／綜合報導

台灣鋼琴YouTuber「Pan Piano」（小P）以火辣身材、不露臉卻又精湛琴藝著名，而且經常cosplay動漫人物加上演奏動漫歌曲，吸引許多台日粉絲，就有網友指出，小P的尺度越來越大，以前的造型是真的cosplay，近期的服裝風格越來越大膽，不僅穿高衩透視服，甚至上半身全裸，下半身僅穿長襪入鏡。

有網友在PTT發文，「Pan Piano尺度是不是越來越大了」，以往的造型是真的cosplay，但現在越來越大膽，開始嘗試不同的風格，除了穿高衩透視服，還特寫大腿內側的「絕對領域」，性感視角令人無限遐想。

[廣告]請繼續往下閱讀...

最新的一則影片封面，Pan Piano僅穿著長襪，全裸入鏡，蹲下做出M字腿的動作，用紅色書包擋住私密處，手上則拿著直笛，火辣裝扮讓粉絲看得鼻血直流。

▲小P挑戰性感高衩服裝。（圖／翻攝自instagram／Pan Piano）

貼文一出，掀起網友討論，「流量密碼阿」、「觀眾久了疲勞，就要加大尺度」、「因為流量掉了吧」、「競爭變大了啊，要下猛藥了」、「我建議你少多管閒事」、「點閱率越來越慘」、「大家看膩了，只能下猛藥」、「在幾年老了，趁年輕身材好快衝一波」。

其中，不少網友感嘆，「小P再也不是當初的小P了」、「鋼琴不用彈了吧，繼續演也沒意思」、「天啊最後到底會怎樣」、「我覺得真要這樣搞直上OnlyFans不就好了，在YouTube這樣很不ok」、「露太多，她這樣反而顯得廉價」。不過也有粉絲支持，「身材很好，已羨慕老公」、「身材真的頂」、「人家有身材還有才藝」。