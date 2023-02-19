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PLG啦啦隊干擾罰球　「抖臀拍屁露底褲」畫面曝！球迷開罵了

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／P.LEAGUE）

▲啦啦隊干擾動作引發議論。（圖／翻攝自YouTube／P.LEAGUE）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣男子職籃今年話題不斷，前NBA球星霍華德（Dwight Howard）震撼加盟T1桃園雲豹後，P.LEAGUE+的高雄17直播鋼鐵人日前簽下林書豪，讓籃球迷興奮炸。不過就在昨（18）日，台新夢想家的啦啦隊在客隊罰球時，刻意在場邊狂叫球員「看過來」，並做出拍屁股等挑釁動作，讓觀眾都傻眼。

昨日，台新夢想家對上高雄鋼鐵人一戰中，夢想家的啦啦隊「Formosa Sexy」讓許多盯著轉播的網友忍不住開砲，「在一群男的準備比賽時搖屁股是什麼意思」、「夢想家的啦啦隊真的敗壞風俗。」原來是夢想家啦啦隊在客隊罰球時，直接在球員視線範圍內翹起臀部，邊喊球員名字邊扭邊拍屁股，還故意使短裙飛起，也不在意內裡安全褲曝光，試圖影響罰球球員分心。

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就有網友在PTT的basketballTW板發起討論，「如何破解啦啦隊扭屁嬌嗔？」文中直呼，「不得不說夢的啦啦隊這種行為真的會影響球員，只差沒喊『林董～（指林書豪）』，這種喊名字帶扭屁股的，真的很難不分心吧？」

還有人也忍不住發文，「聯盟應該明文禁止啦啦隊干擾罰球尺度了」，表示一開始有些干擾還在「笑笑就好了」的尺度範圍，殊不知這種風格成功引來流量、版面，越來越多啦啦隊干擾尺度就更大，讓他不禁直呼，「已經有點太超過了！」認為P.LEAGUE+畢竟是主打闔家觀賞的聯賽，不該有那種不雅動作，「這好比一堆網紅直播主，只要有流量就可以了，至於人家評價什麼也沒關係。」

貼文一出，不少人也直批，「老實說不太喜歡，有點low」、「真的多了，很噁心，還叫球員名字，說看這裡」、「有點低級，畢竟比賽也是有小朋友在看」、「根本影響不到球員，只影響到觀眾的觀感，可以干擾沒關係，不要搞得那麼low」、「sexy有幾個是真的很正，但做成這樣很像酒家女，有點過頭了」、「真的很難看！六隊內好像只有夢的啦會這樣做」、「剛剛看YT直播，罰球收音都是尖叫聲」、「今年太陽啦啦隊也走性感路線，但太陽的尺度拿捏還會比較顧及到家庭客而不會太超過。」

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